"Я читаю ради того, как написано": Тарас Прохасько рассказал о своих литературных предпочтениях

Украинский писатель Тарас Прохасько поделился своими литературными предпочтениями. Он признался, что читает каждый день, назвал книги, которые советует для знакомства со своим творчеством, и поделился авторами, которые его вдохновляют.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на видео книжного магазина "Смысл" в TikTok.

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Что советует прочитать Прохасько

Прохасько рассказал, что сейчас читает книгу Straszliwa zieleń. В то же время, если кто-то хочет познакомиться с его творчеством, он советует начать с книги "ФМ Галичина" или "Лексикон тайных знаний".

Среди любимых украинских авторов Прохасько отметил Олега Лишегу и Юрия Андруховича. Он также признался, что часто плачет над книгами.

Последний раз я плакал над книгой Щигела "Готтленд" – истории о невозможном проявлении человечности,

– отмечает Прохасько.

Тарас Прохасько / Фото из Facebook

Относительно книг, которые ему не понравились, писатель отметил, что часто не дочитывает их до конца.

"У меня есть принцип, что я открываю где-то ту книгу в каком-то месте, читаю несколько абзацев, несколько страниц. Я не читаю ради того, что там написано, я уже теперь читаю ради того, как написано", - признается писатель.

К слову, ранее мы делали подборку современных поэтов, которых стоит почитать. В список вошли: Сергей Жадан, Екатерина Калитко, Юрий Издрик, Любовь Якимчук, Остап Сливинский.