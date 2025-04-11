"Я читаю ради того, как написано": Тарас Прохасько рассказал о своих литературных предпочтениях
- Тарас Прохасько рассказал о своих литературных предпочтениях.
- Прохасько отметил, что чаще читает ради стиля написания, чем ради содержания.
Украинский писатель Тарас Прохасько поделился своими литературными предпочтениями. Он признался, что читает каждый день, назвал книги, которые советует для знакомства со своим творчеством, и поделился авторами, которые его вдохновляют.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на видео книжного магазина "Смысл" в TikTok.
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Что советует прочитать Прохасько
Прохасько рассказал, что сейчас читает книгу Straszliwa zieleń. В то же время, если кто-то хочет познакомиться с его творчеством, он советует начать с книги "ФМ Галичина" или "Лексикон тайных знаний".
Среди любимых украинских авторов Прохасько отметил Олега Лишегу и Юрия Андруховича. Он также признался, что часто плачет над книгами.
Последний раз я плакал над книгой Щигела "Готтленд" – истории о невозможном проявлении человечности,
– отмечает Прохасько.
Тарас Прохасько / Фото из Facebook
Относительно книг, которые ему не понравились, писатель отметил, что часто не дочитывает их до конца.
"У меня есть принцип, что я открываю где-то ту книгу в каком-то месте, читаю несколько абзацев, несколько страниц. Я не читаю ради того, что там написано, я уже теперь читаю ради того, как написано", - признается писатель.
К слову, ранее мы делали подборку современных поэтов, которых стоит почитать. В список вошли: Сергей Жадан, Екатерина Калитко, Юрий Издрик, Любовь Якимчук, Остап Сливинский.