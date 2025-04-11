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Що радить прочитати Прохасько

Прохасько розповів, що зараз читає книгу Straszliwa zieleń. Водночас, якщо хтось хоче познайомитися з його творчістю, він радить почати з книги "ФМ Галичина" або "Лексикон таємних знань".

Серед улюблених українських авторів Прохасько відзначив Олега Лишегу та Юрія Андруховича. Він також зізнався, що часто плаче над книжками.

Останній раз я плакав над книжкою Щигела "Ґоттленд" – історії про неможливий прояв людяності,

– зазначає Прохасько.

Тарас Прохасько / Фото з Facebook

Щодо книг, які йому не сподобались, письменник зазначив, що часто не дочитує їх до кінця.

"В мене є принцип, що я відкриваю десь ту книжку в якомусь місці, читаю кілька абзаців, кілька сторінок. Я не читаю заради того, що там написано, я вже тепер читаю заради того, як написано", - зізнається письменник.

До слова, раніше ми робили підбірку сучасних поетів, яких варто почитати. До списку увійшли: Сергій Жадан, Катерина Калитко, Юрій Іздрик, Любов Якимчук, Остап Сливинський.