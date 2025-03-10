Как мог звучать голос Тараса Шевченко: нейросеть попыталась его воспроизвести

Тарас Шевченко – культовая в украинской культуре фигура. Однако у нас нет ни одной записи голоса выдающегося поэта.

Однако его попытались воспроизвести ученые с помощью нейросети. Как мог звучать голос Кобзаря – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Историческую правду.

Интересно В макулатуре нашли уникальное издание "Кобзаря" Тараса Шевченко

Как мог звучать голос Шевченко

Поскольку первый фонограф был изобретен через 16 лет после смерти Тараса Шевченко, записей его голоса не существует. Однако в 2021 году рекламная компания TABASCO совместно с компанией Wantent представила результат годовой работы с участием 150 экспертов – воссозданный голос Тараса Шевченко.

В этой работе изрядно помогла посмертная маска поэта, которая хранится в Национальном музее имени Тараса Шевченко. С ее помощью было установлено немало антропологических данных. На их основе была создана 3D-модель головы Шевченко.

С помощью многофакторной модели и нейросети из 108 кандидатов было отобрано 3 наиболее репрезентативные по следующим параметрам: внешность, рост, телосложение, регион, особенности здоровья и другие. На последнем этапе, благодаря технологии нейронного синтеза, были объединены черты трех голосов и воспроизведен голос писателя.

"Садок вишневий коло хати" голосом Шевченко: смотрите видео

"Гайдамаки" голосом Шевченко: смотрите видео

Тарас Шевченко был не только выдающимся поэтом, но и талантливым художником. Шевченко за свою жизнь написал около 1 000 картин, среди которых были довольно откровенные – в том числе и обнаженный автопортрет, который долгое время был под цензурой.