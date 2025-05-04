Денди, (не)лудоман и фотомодель: 3 малоизвестных факта о Шевченко, о которых не говорят в школе
- Тарас Шевченко после выкупа из крепостничества вел богемную жизнь, одевался стильно и был частью петербургской элиты.
- Шевченко позировал для фотографий не менее 11 раз, что делает его одной из первых фотомоделей в Российской империи.
Тарас Шевченко – великий украинский поэт, талантливый художник и пророк для украинского народа. Однако, к сожалению, часто образы таких выдающихся фигур у нас принято "забронзовывать" и идеализировать. Хотя любой художник в первую очередь является человеком.
И человеком был Тарас Шевченко – со своими достоинствами и недостатками. Поэтому сегодня 24 Канал расскажет 3 факта о великом Кобзаре, о которых часто не рассказывают в школах.
Интересно Сыграл себя в советском фильме, конкурировал с Петлюрой: 6 малоизвестных фактов о Юрке Тютюннике
Шевченко был настоящим денди
После выкупа из крепостничества Тарас Шевченко начал, как говорится, жить жизнь на полную. Он не жалел денег на дорогие наряды и аксессуары, посещал богемные вечеринки и был частью петербургской элиты.
Конечно, со временем чрезмерное увлечение дорогими вещами исчезало, однако чувство стиля оставалось с ним.
Иногда Шевченко был настолько экстравагантным, что на улицах его узнавали по одной только одежде.
Любил азартные игры
Тарас Григорьевич любил азартные игры и даже играл на деньги, из-за чего существует миф, что он якобы был лудоманом, хотя, на самом деле, это совсем не так.
Его Современники, в частности Иван Сошенко, свидетельствовали, что Шевченко действительно любил играть в карты, однако обычно играл с друзьями на небольшие суммы скорее для развлечения. То есть о лудомании речь не идет вообще.
Шевченковеды говорят, что после выкупа из крепостничества у Шевченко был не длительный период молодецкого запала, когда он позволял себе гулянки, много зартных игр и алкоголя.
Был фотомоделью
Во времена Шевченко фотоаппараты только появились и иметь такой аппарат – было настоящей роскошью. Существуют легенды, что и у самого Кобзаря в последние годы жизни появилось такое устройство, однако ни одного фото, которое бы сделал Шевченко не сохранилось и нет доказательств, что они были.
Но сохранились снимки Шевченко, сделанные фактически первыми фотографами в Российской империи. В общем Шевченко позировал для фото минимум 11 раз и это был более сложный процесс, чем сейчас, когда изображение можно сделать мгновенно.
Тарас Шевченко / Фото 1859 года
Именно на фото Шевченко предстает во всем известном образе в кожухе и шапке.