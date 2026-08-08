"Здесь и за деньги не достанешь": какие украинские продукты Шевченко просил отправить в Петербург

Тарас Шевченко, находясь в Петербурге, не скрывал, что скучает по украинской кухне. Он даже просил родственников прислать ему любимые продукты.

По словам Тараса Шевченко, в Петербурге эти продукты было невозможно купить даже за деньги. О том, какие украинские продукты Кобзарь просил привезти в столицу Российской империи, рассказывает "Локальная история".

Каких украинских продуктов не хватало Шевченко в Петербурге

Известно, что одним из самых любимых блюд Тараса Шевченко был борщ. Поэт неоднократно упоминал его в своем дневнике и художественных произведениях, а особенно ценил постный борщ с сушеными карасями.

Борщ с сушеными карасями упоминается в повести "Музыкант", а также в произведениях "Близнецы" и "Прогулка с удовольствием и не без морали".

Борщ с сушеными карасями – любимое блюдо Шевченко / Фото Shutterstock

Вернувшись в Петербург, Шевченко записал в дневнике, что был приглашен "на борщ с сушеными карасями и на вареники". А позже, готовясь к свадьбе с Ликерой Полусмак, поэт написал своему троюродному брату Варфоломею Шевченко, который жил в Корсуне.

Шевченко попросил прислать ему несколько десятков сушеных карасей и запеченного днепровского леща.

"Ты писал мне, что в Каневе этого добра хоть лопатой копай, а здесь и за деньги не достанешь: вот тебе и столица!",

– написал поэт в письме.

Тарас Шевченко / Автопортрет

Через полтора месяца Шевченко сообщил, что получил посылку, поблагодарил брата и написал, что вместе с Михаилом Матвеевичем сварит "по-чумацки и по-бурлацки" борщ с карасями, а лещом закусит.

Правда, к тому времени его помолвка с Ликерой Полусмак уже была расторгнута.