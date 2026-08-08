За словами Тараса Шевченка, у Петербурзі ці продукти неможливо було придбати навіть за гроші. Про те, які українські продукти Кобзар просив привезти до столиці Російської імперії, розповідає "Локальна історія".

Яких українських продуктів бракувало Шевченку у Петербурзі

Відомо, що однією з найулюбленіших страв Тараса Шевченка був борщ. Поет неодноразово згадував його у своєму щоденнику та художніх творах, а особливо цінував пісний борщ із сушеними карасями.

Борщ із сушеними карасями згадується у повісті "Музикант", а також у творах "Близнята" та "Прогулянка з задоволенням і не без моралі".

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Борщ із сушеними карасями – улюблена страва Шевченка / Фото Shutterstock

Повернувшись до Петербурга, Шевченко записав у щоденнику, що був запрошений "на борщ з сушеними карасями і на вареники". А згодом, готуючись до весілля з Ликерою Полусмак, поет написав до троюрідного брата Варфоломія Шевченка, який жив у Корсуні.

Шевченко попросив надіслати йому кілька десятків сушених карасів та запеченого дніпрового ляща.

Ти писав мені, що в Каневі цього добра хоч лопатою горни, а тут і за гроші не добудеш: от тобі й столиця!,

– написав поет у листі.

Тарас Шевченко / Автопортрет

Через півтора місяця Шевченко повідомив, що отримав посилку, подякував братові й написав, що разом із Михайлом Матвійовичем зварить "по-чумацькому та по-бурлацькому" борщ із карасями, а лящем закусить.

Щоправда, на той час його заручини з Ликерою Полусмак уже розірвалися.