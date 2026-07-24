Актор став героєм нового випуску шоу NYT Cooking, у якому показав, як готує вегетаріанський борщ. Він також навчив свою колегу по серіалу Айо Едебірі правильно вимовляти слово "борщ".

Рецепт борщу від Ебона Мосс-Бакрака

У новому випуску шоу актори, які у серіалі "Ведмідь" грають працівників ресторану, разом готували страву та спілкувалися про кулінарію й дружбу.

Особливістю рецепта, за яким готував Мосс-Бакрак, є тривале тушкування капусти й цибулі. Завдяки цьому овочі карамелізуються, а смак борщу стає більш насиченим.

Розповідаючи про страву, Мосс-Бакрак наголосив, що борщ є важливою частиною української культури.

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Його готує кожна родина, і існує безліч різних варіацій. Десь додають м'ясо, десь квасолю, десь помідори. Це справжня основа східноєвропейської кухні та дуже універсальна страва. Майже як італійський соус маринара, який у кожній родині та кожному регіоні має свої особливості,

– розповів актор.

Айо Едебірі та Ебон Мосс-Бакрак готують разом борщ: дивіться відео

Водночас він зазначив, що цей рецепт дещо відрізняється від традиційного. Зокрема, Мосс-Бакрак пропонує подавати борщ гарячим зі сметаною та кропом або холодним зі свіжим огірком і яйцем.

"Як мені здається, у США борщ часто перетворюється на якусь дивну солодку страву з буряка. Його продають у банках, і це не зовсім моє. Це пікантна страва. Буряк додає трохи солодкості, але це скоріше капустяний суп. За смаком він більше нагадує капустяний суп, ніж буряковий", – вважає актор.

Зауважимо, що Мосс-Бакрак завітав на шоу у футболці з піном українського прапора. Також він вирішив навчити акторку та свою партнерку по сцені в серіалі "Ведмідь" Айо Едебірі вимовляти слово "борщ".

Цікаво! Ебон Мосс-Бакрак уже багато років одружений із киянкою, фотографкою та режисеркою Оленою Ємчук.

Чому цей рецепт викликав дискусії серед українців?

Найбільше уваги українців у Threads привернув не сам процес чи те, що борщ вийшов вегетаріанським, а рекомендація подавати його зі свіжим огірком і вареним яйцем. Мосс-Бакрак розповів, що саме теща навчила його готувати цей борщ.

Чимало користувачів жартували, що теща нібито навмисно не дала акторові "справжній" рецепт борщу. Інші припускали, що така страва більше нагадує холодник або литовський шалтібарщай.

Реакція користувачів на рецепт борщу від Ебона Мосс-Бакрака / Скриншоти

Водночас дехто став на захист Мосс-Бакрака. Зокерма користувачі нагадали, що рецептів українського борщу існують сотні, а головне, що світова зірка популяризує саме українську страву та згадує її статус нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.