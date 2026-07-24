Актер стал героем нового выпуска шоу NYT Cooking, в котором показал, как готовит вегетарианский борщ. Он также научил свою коллегу по сериалу Айо Эдебири правильно произносить слово "борщ".

Рецепт борща от Эбона Мосс-Бакрака

В новом выпуске шоу актеры, которые в сериале "Медведь" играют сотрудников ресторана, вместе готовили блюдо и общались о кулинарии и дружбе.

Особенностью рецепта, по которому готовил Мосс-Бакрак, является длительное тушение капусты и лука. Благодаря этому овощи карамелизуются, а вкус борща становится более насыщенным.

Рассказывая о блюде, Мосс-Бакрак подчеркнул, что борщ является важной частью украинской культуры.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Его готовит каждая семья, и существует множество различных вариаций. Где-то добавляют мясо, где-то фасоль, где-то помидоры. Это настоящая основа восточноевропейской кухни и очень универсальное блюдо. Почти как итальянский соус маринара, который в каждой семье и в каждом регионе имеет свои особенности,

– рассказал актер.

Айо Эдебири и Эбон Мосс-Бакрак готовят борщ вместе: смотрите видео

В то же время он отметил, что этот рецепт несколько отличается от традиционного. В частности, Мосс-Бакрак предлагает подавать борщ горячим со сметаной и укропом или холодным со свежим огурцом и яйцом.

"Как мне кажется, в США борщ часто превращается в какое-то странное сладкое блюдо из свеклы. Его продают в банках, и это не совсем в моем вкусе. Это пикантное блюдо. Свекла придает немного сладости, но это скорее капустный суп. По вкусу он больше напоминает капустный суп, чем свекольный", – считает актер.

Отметим, что Мосс-Бакрак пришел на шоу в футболке с принтом украинского флага. Также он решил научить актрису и свою партнершу по сцене в сериале "Медведь" Айо Эдебири произносить слово "борщ".

Интересно! Эбон Мосс-Бакрак уже много лет женат на киевлянке, фотографе и режиссере Елене Емчук.

Почему этот рецепт вызвал дискуссии среди украинцев?

Наибольшее внимание украинцев в Threads привлек не сам процесс или то, что борщ получился вегетарианским, а рекомендация подавать его со свежим огурцом и вареным яйцом. Мосс-Бакрак рассказал, что именно теща научила его готовить этот борщ.

Многие пользователи шутили, что теща якобы специально не дала актеру "настоящий" рецепт борща. Другие предполагали, что такое блюдо больше напоминает холодник или литовский шалтибарщай.

Реакция пользователей на рецепт борща от Эбона Мосс-Бакрака / Скриншоты

В то же время некоторые встали на защиту Мосс-Бакрака. Пользователи напомнили, что рецептов украинского борща существуют сотни, а главное, что мировая звезда популяризирует именно украинское блюдо и упоминает его статус нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.