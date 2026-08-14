Этот фильм признали лучшим в истории украинского кино: его знают во всем мире
Украинский кинематограф подарил немало фильмов, которые со временем стали настоящей классикой. Один из них оказал настолько сильное влияние на развитие отечественного кино, что его признали лучшим в истории украинского кинематографа.
"Довженко-центр" обнародовал рейтинг 100 лучших украинских фильмов, составленный по результатам опроса кинокритиков и экспертов. Первое место в нем заняла картина Сергея Параджанова.
Какой фильм признали лучшим в истории украинского кино
Первое место заняли "Тени забытых предков" Сергея Параджанова, снятые в 1964 году на Киевской киностудии имени Александра Довженко.
Фильм рассказывает об истории любви Ивана и Марички – представителей двух враждующих гуцульских родов. Несмотря на вражду между семьями, между ними зарождается чистая и светлая любовь.
Однако их история оборачивается трагедией: Маричка погибает, а Иван пытается пережить утрату и начать новую жизнь. Но у него это не получается, и только в предсмертном бреду он вновь обретает свое счастье.
"Тени забытых предков": смотрите фильм
Главные роли в фильме исполнили Иван Миколаючук и Лариса Кадочникова. Оператором картины был Юрий Ильенко, а над сценарием работали Иван Чендей и Сергей Параджанов.
Премьера картины в Киеве также вошла в историю из-за протеста украинских диссидентов в кинотеатре "Украина" против советских репрессий. Впоследствии картина стала одной из главных визитных карточек украинского кино и оказала значительное влияние на последующие поколения режиссеров.
"Тени забытых предков" также стали знаковым фильмом для развития украинской культуры второй половины ХХ века благодаря новаторскому языку и участию в нем многих ключевых фигур украинского кино 1960 – 1980-х годов.
Как определяли лучший фильм
Для составления рейтинга Довженко-центр обратился к Союзу кинокритиков Украины и независимым киноэкспертам. Участникам предложили составить свой собственный топ-10 лучших украинских фильмов – от зарождения кинематографа до наших дней.
При подведении итогов учитывали количество упоминаний каждого фильма, а также его позицию в списках респондентов. Лучшим признавали картину, получившую наибольшее количество упоминаний и самые высокие места в рейтингах.