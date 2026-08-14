"Довженко-центр" обнародовал рейтинг 100 лучших украинских фильмов, составленный по результатам опроса кинокритиков и экспертов. Первое место в нем заняла картина Сергея Параджанова.

Какой фильм признали лучшим в истории украинского кино

Первое место заняли "Тени забытых предков" Сергея Параджанова, снятые в 1964 году на Киевской киностудии имени Александра Довженко.

Фильм рассказывает об истории любви Ивана и Марички – представителей двух враждующих гуцульских родов. Несмотря на вражду между семьями, между ними зарождается чистая и светлая любовь.

Однако их история оборачивается трагедией: Маричка погибает, а Иван пытается пережить утрату и начать новую жизнь. Но у него это не получается, и только в предсмертном бреду он вновь обретает свое счастье.

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"Тени забытых предков": смотрите фильм

Главные роли в фильме исполнили Иван Миколаючук и Лариса Кадочникова. Оператором картины был Юрий Ильенко, а над сценарием работали Иван Чендей и Сергей Параджанов.

Премьера картины в Киеве также вошла в историю из-за протеста украинских диссидентов в кинотеатре "Украина" против советских репрессий. Впоследствии картина стала одной из главных визитных карточек украинского кино и оказала значительное влияние на последующие поколения режиссеров.

"Тени забытых предков" также стали знаковым фильмом для развития украинской культуры второй половины ХХ века благодаря новаторскому языку и участию в нем многих ключевых фигур украинского кино 1960 – 1980-х годов.

Как определяли лучший фильм

Для составления рейтинга Довженко-центр обратился к Союзу кинокритиков Украины и независимым киноэкспертам. Участникам предложили составить свой собственный топ-10 лучших украинских фильмов – от зарождения кинематографа до наших дней.

При подведении итогов учитывали количество упоминаний каждого фильма, а также его позицию в списках респондентов. Лучшим признавали картину, получившую наибольшее количество упоминаний и самые высокие места в рейтингах.