Довженко-центр оприлюднив рейтинг 100 найкращих українських фільмів, складений за результатами опитування кінокритиків та експертів. Перше місце у ньому посіла картина Сергія Параджанова.

Який фільм визнали найкращим в історії українського кіно

Перше місце посіли "Тіні забутих предків" Сергія Параджанова, створені у 1964 році на Київській кіностудії імені Олександра Довженка.

Фільм розповідає про історію кохання Івана та Марічки – представників двох ворогуючих гуцульських родів. Попри ворожнечу між сім'ями, між ними зароджується чисте та світле кохання.

Однак їхня історія обертається трагедією, адже Марічка гине, а Іван намагається пережити втрату та почати нове життя. Однак у нього це не виходить і лише у передсмертному маренні він знову знаходить своє щастя.

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"Тіні забутих предків": дивіться фільм

Головні ролі у фільмі виконали Іван Миколайчук та Лариса Кадочникова. Оператором картини був Юрій Іллєнко, а над сценарієм працювали Іван Чендей та Сергій Параджанов.

Прем'єра картини в Києві також увійшла в історію через протест українських дисидентів у кінотеатрі "Україна" проти радянських репресій. Згодом стрічка перетворилася на одну з головних візитівок українського кіно та значно вплинула на наступні покоління режисерів.

"Тіні забутих предків" також стали знаковим фільмом для розвитку української культури другої половини ХХ століття завдяки новаторській мові та участі в ньому багатьох ключових постатей українського кіно 1960 – 1980-х років.

Як визначали найкращий фільм

Для створення рейтингу Довженко-центр звернувся до Спілки кінокритиків України та незалежних кіноекспертів. Учасникам запропонували скласти власний топ-10 найкращих українських фільмів – від початку існування кінематографа до сучасності.

Під час підбиття підсумків враховували кількість згадувань кожного фільму, а також його позицію у списках респондентів. Найкращим визнавали стрічку, яка отримала найбільше згадок і найвищі місця в рейтингах.