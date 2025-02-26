Ученые открыли самое большое в мире термальное озеро: оно может стать источником энергии

В мире ищут альтернативные источники энергии, которые были бы экологичными. В частности, ученые обнаружили крупнейшее геотермальное озеро.

Чешские ученые совершили сенсационное открытие на юге Албании– они обнаружили самое большое в мире подземное термальное озеро, которое получило название "Нейрон". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на radio.cz.

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Уникальное открытие в албанских пещерах

Исследуя систему пещер в регионе Вромонер, ученые наткнулись на огромную пропасть глубиной более 100 метров, которую назвали "Атмос". Именно на ее дне расположено термальное озеро поразительных размеров: 138 метров в длину., 42 метра в ширину и 345 метров в окружности. Его объем достигает 8335 квадратных метров горячей минеральной воды., насыщенной сероводородом.



Ученые обнаружили подземное озеро / Фото Nadačný fond Neuron

При контакте с воздухом сероводород окисляется., образуя серную кислоту, которая постепенно растворяет известняковую породу, превращая ее в мягкий гипс.

Исследователи считают, что это открытие может помочь лучше понять подземную гидрологию., поскольку происхождение и связь этих термальных вод с поверхностью до сих пор остаются загадкой.