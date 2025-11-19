"Курилка инстаграма": что нужно знать, прежде чем зарегистрироваться в Threads

Все больше в украинском сегменте интернета набирает популярность новая соцсеть от Meta – Threads. И все больше украинских пользователей присоединяются туда.

Однако в Threads уже есть свои определенные правила и "фишки", о которых стоит знать новым пользователям. Поэтому самое главное, что надо запомнить перед созданием аккаунта в Threads, для вас собрал 24 Канал.

Что надо знать об украинском Threads?

Соцсеть Threads часто называют "курилкой" Instagram. Потому что если в последней люди пытаются показать себя с лучших сторон, то в Threads обсуждают фейлы, забавные ситуации и не скрывают не лучшие стороны своей личности.

Есть несколько самых активных пользователей Threads, о которых все знают. Например, сейчас одной из звезд соцсети стал писатель Илларион Павлюк. Он появляется в комментариях, где вспоминают его новое произведение "Книга Эмиля" или его же самого. Часто он шутит и иронизирует или же отвечает утвердительно на вопрос: "Стоит ли покупать эту книгу?"



А еще его называют лучшим продавцом года / Скриншот

Еще часто в комментарии наведывается ведущий "Холостяка" Григорий Решетник. Он, конечно, не Тарас Цимбалюк, но подарить розу и (при необходимости) написать "прикольно" может.



И чем вам не холостяк? Правда, женат / Скриншот

А вот каждый вторник нужно показывать свой пресс. Так велит поэтесса Дарья Лисич. В основном ее требования к мужской аудитории, однако девушки тоже могут похвастаться.



Но можно иногда и обойтись без пресса, правда будет бан от Вадима Олейника / Скриншот

Также немало предпочтений собирают комментарии Анатолия Анатолича и Александра Педана.

А еще, если вдруг в вашей ленте появится фото российского захватчика – не волнуйтесь и заходите в комментарии. обычно там все свои. Если оккупант жив – там он получает пожелания как можно быстрее ликвидироваться, а если это некролог – то поздравляют родных.

Если же вы видите, что предпочтений на заметке меньше, чем комментариев, то обычно это означает, что автору "напихали в панамку" – то есть дали нагоняй.

Украинские же бренды создают там особую атмосферу – официальные аккаунты Киевстар, Уклон, Новая Почта, Укрпочта, ПУМБ, Укрзализныця, ДТЭК и тому подобное. Иногда у них волны шуток, иногда драма, иногда довольно трогательные истории. Например именно после сообщения одной из пользовательниц об опоздании поезда из Будапешта и просьбой задержать рейс в Чопе, на который надо было пересесть, отреагировала Укрзализныця и таки сделала это.

Что еще происходит в Threads?