Среди женщин приобретает популярность тренд на определенные виды путешествий

В последнее время среди женщин, которые любят путешествовать наедине, набирает популярность новый тренд – singlemoon, или "медовый месяц наедине". Это не просто обычное соло-путешествие, а настоящий акт заботы о себе, сочетающий роскошный отдых и возможность насладиться жизнью без всяких компромиссов.

Идея singlemoon возникла на фоне того, что организовать групповую поездку часто бывает сложно– друзья не могут определиться с датами или просто меняют планы в момент. Выход один– отправляться в путешествие самостоятельно, выбирая маршруты, которые нравятся именно тебе, и останавливаясь в отелях высокого уровня, вместо экономного отдыха, пишет 24 Канал со ссылкой на Time Out.

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Что предполагает такой отдых

В отличие от традиционных одиночных путешествий, которые часто ассоциируются с бюджетными вариантами проживания и активными приключениями, singlemoon– это о комфорте и роскоши. Женщины позволяют себе пятизвездочные отели, СПА-процедуры, бизнес-класс в самолетах и другие удовольствия, которые обычно связывают с медовым месяцем для двоих.

Для многих женщин такой формат путешествий становится способом позаботиться о собственном психологическом здоровье. Например, мать двоих детей Бхарти Лим начала путешествовать сама, когда страдала послеродовой депрессией. Ее первый самостоятельный отдых на Кипре позволил ей восстановиться и переосмыслить свою жизнь. Хотя ее критиковали за "эгоизм", она почувствовала, что такой отдых помогает ей быть лучшей мамой и женой.

Исследования также подтверждают рост популярности singlemoon. Туристическая компания Road Scholar обнаружила, что 85% их клиентов, путешествующих наедине,– женщины, и более 60% из них состоят в браке, но все же выбирают поездки без своих партнеров.

Как это влияет на женщин

Аналитики объясняют, что путешествие наедине уже не воспринимается как признак одиночества, а скорее как способ почувствовать свободу, уверенность в себе и заново оценить свою жизнь. Именно поэтому женщины все чаще решаются на такой отдых., не дожидаясь «правильного партнера» для путешествия.

Шеф-поварешка Элиша Рош после борьбы с раком отправилась на шестимесячное путешествие Бали, а во время пандемии отдыхала на Мальдивах в отеле для медового месяца, где была единственной одинокой туристкой на острове. С тех пор она каждый год отправляется в самостоятельные поездки., независимо от того, есть ли в ее жизни партнер.



Разные женщины выбирают путешествовать в одиночестве / Фото Pexels

Еще одна туристка, Майя Риаз, совершила свое «путешествие всей жизни» в Кейптаун. Она не только наслаждалась роскошным отдыхом, но и отправилась на сафари, летала на вертолете и покорила свою первую в жизни гору.

Таким образом, singlemoon– это новый уровень путешествий для женщин, которые хотят увидеть мир в лучшей компании– с самой собой. И если раньше самостоятельные поездки казались чем-то необычным, то теперь они становятся популярной практикой, дающая свободу, восстановление сил и незабываемые впечатления.