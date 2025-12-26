Их напевали все: 5 песен, которые "взорвали" ТикТок в 2025 году
- В 2025 году ТикТок сыграл ключевую роль в формировании музыкальных трендов, в частности, вирусными стали песни "Танцевала рыба с раком", "Abracadabra" Леди Гаги, и "Мужчина" Алены Омаргалиевой.
- Песня "Back to Friends" в исполнении Sombr была наиболее добавленной в плейлисты пользователей ТикТока в 2025 году.
В 2025 году тикток снова стал главной площадкой, где формируются музыкальные тренды и рождаются вирусные хиты. Именно здесь песни, которым уже десятки лет, неожиданно получали вторую жизнь, а новые треки становились популярными еще до официального релиза.
Пользователи массово снимали танцы, романтические видео и юмористические скетчи под одни и те же песни. 24 Канал собрал 5 композиций, которые больше всего "разрывали" ТикТок в 2025 году.
"Танцевала рыба с раком"
Неожиданно в 2025 году ТикТок покорил отрывок из фильма "Пропавшая грамота" 1972 года.
"Танцевала рыба с раком" – отрывок из фильма "Пропавшая грамота": смотрите видео
Пользователи начали буквально визуализировать строки песни в видео, а в комментариях многие признавались, что не могут перестать ее напевать.
"Танцевала рыба с раком" стала трендом в ТикТоке: смотрите видео
Отдельные пользователи даже публиковали собственные каверы на эти строки.
"Abracadabra" – Леди Гага
Новый трек Леди Гаги стал вирусным сразу после ее выступления на церемонии "Грэмми-2025". Параллельно с перформансом артистка презентовала клип, а танец из номера мгновенно перекочевал в ТикТок.
Леди Гага – "Abracadabra": смотрите видео
Пользователи массово пытались повторить танец, сделав "Abracadabra" одной из самых популярных песен года.
"Abracadabra" стала трендовой в ТикТоке: смотрите видео
"Мужчина" – Алена Омаргалиева
Эта заполонила ленту ТикТока еще даже до официального выхода на стриминговых платформах.
Алена Омаргалиева – "Мужчина": смотрите видео
Фраза "Этот мужчина только мой" стала массово использоваться для романтических видео с любимыми, свадебных роликов и шуточных скетчей.
"Мужчина" завирусилась в TikTok: смотрите видео
"Атата (ренебе)" – Вова из Львова и Иван Дорн
Песня, выпущенная более 13 лет назад, неожиданно вернулась в тренды. В 2025 году под "Атата (ренебе)" снимали все – от липсингов и танцев до ситуативных скетчей с забавными подписями.
Vova Zi Lvova ft. Иван Дорн – Атата (ренебе): смотрите видео
Песня стала ярким примером того, как ТикТок дает вторую жизнь давно знакомым хитам.
TikTok вернул в тренды "Атата (ренебе)": смотрите видео
"Не пьяная – влюбленная" – Алена Омаргалиева
Еще один вирусный трек певицы. Алена Омаргалиева исполнила песню на концерте, и почти мгновенно она попала в ТикТок-тренды.
Alena Omargalieva – "Не пьяна – влюблена": смотрите видео
Больше всего пользователи использовали припев "Ой, я не пьяна, я просто влюблена", а также фразу "Слава Богу, у меня есть ты", снимая юмористические и романтические видео.
"Не пьяная – влюблена" покорила TikTok: смотрите видео
Какую песню пользователи ТикТока сохраняли чаще всего?
9 декабря TikTok опубликовал итоги 2025 года, представив рейтинги самых популярных исполнителей, песен, трендов и креаторов.
В компании отметили, что платформа с аудиторией более одного миллиарда пользователей играет ключевую роль в формировании мировых музыкальных тенденций.
По данным TikTok, чаще всего пользователи добавляли в свои плейлисты песню "Back to Friends" в исполнении Sombr.
sombr – "back to friends": смотрите видео
Какая песня 1970-х годов завирусилась в TikTok?
В ТикТоке неожиданно завирусилась песня 1970-х годов "Белый снег", которая до недавнего времени была малоизвестной для широкой аудитории. Композиция постепенно набирает популярность благодаря атмосферным видео пользователей.
Слова к песне написал Михаил Ткач, музыку – Александр Билаш. "Белый снег" – это лирическая мелодичная композиция об ожидании, воспоминания и любовь.
В тексте песни ранний снег, падающий на зеленые листья в саду вместо ожидаемой встречи, становится символом тоски, одиночества и одновременно надежды на возвращение близкого человека. В ТикТоке пользователи используют композицию для создания ностальгических видео.