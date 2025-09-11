Ученые с помощью бактерий превратили бетон в аккумуляторы с помощью бактерий
- Ученые из Орхусского университета в Дании разработали технологию "живого" цемента, соединив цемент с бактериями Shewanella oneidensis для создания суперконденсатора, сохраняющего и высвобождающего энергию.
- Этот "живой" бетон может накапливать около 10 киловатт-часов электроэнергии, что достаточно для питания сервера, и даже после гибели бактерий сохраняет свои аккумуляторные свойства.
Поиск альтернативных источников электроэнергии иногда провоцирует появление вообще не стандартных решений. Например, живого цемента, из которого можно будет сделать достаточно энергетический фундамент.
Такую технологию изобрели ученые из Орхусского университета, что в Дании.
Что такое "живой" цемент?
Ученые соединили цемент, что является основным элементом для создания фундамента, с живыми бактериями. Если точнее, то бактерии Shewanella oneidensis. Эти микробы в цементе создают целую сеть носителей заряда, которые сохраняют и высвобождают энергию. То есть получился некий суперконденсатор для накопления электричества.
То есть добавление бактерий в цемент превращают обычные фундаменты фактически на большие аккумуляторы. И даже после гибели микробов цемент сохраняет свои "аккумуляторные" свойства, а питательные вещества снова могут сделать его "живым".
Чтобы поддерживать бактерии, ученые добавили в цемент также микросистемы, которые доносят к ним белки, витамины и соли.
"Живой" цемент и бетон из него испытали в различных экстремальных условиях – в холоде и жаре. Однако он отдавал и сохранял энергию при любых условиях. 6 бетонных блоков вместе могли засветить светодиодную лампу.
По подсчетам исследователей, комната из такого бетона может накапливать около 10 киловатт-часов электроэнергии, а этого хватит для питания целого сервера. Это позволяет гармонично интегрировать солнечные панели в строительство и делать это еще более выгодным, ведь бетон будет выполнять роль аккумулятора.
Дома из "живого" бетона будут своего рода аккумуляторами / Фото Pexels, иллюстративное
Какими еще открытиями удивляют ученые?
Недавно команда американских ученых представила результаты своего исследования о том, как молнии влияют на качество воздуха.
Ученые выяснили, что вспышки молний провоцируют выбросы диоксида азота в атмосферу. 15% всех выбросов этого газа вызвано именно молниями.
Однако диоксид азота нужен для озонового слоя, поэтому не стоит обвинять молнии в загрязнениях. Более того, молния способствует очистке воздуха от метана.