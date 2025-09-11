Таку технологію винайшли вчені з Орхуського університету, що в Данії. Більше про неї розповість 24 Канал з посиланням на Interesting Engineering.
Що таке "живий" цемент?
Науковці поєднали цемент, що є основним елементом для створення фундаменту, з живими бактеріями. Якщо точніше, то бактерії Shewanella oneidensis. Ці мікроби в цементі створюють цілу мережу носіїв заряду, які зберігають та вивільняють енергію. Тобто вийшов такий собі суперконденсатор для накопичення електрики.
Тобто додавання бактерій у цемент перетворюють звичайні фундаменти фактично на великі акумулятори. І навіть після загибелі мікробів цемент зберігає свої "акумуляторні" властивості, а поживні речовини знову можуть зробити його "живим".
Щоб підтримувати бактерії, учені додали у цемент також мікросистеми, які доносять до них білки, вітаміни і солі.
"Живий" цемент та бетон з нього випробували в різних екстримальних умовах – у холоді та спеці. Проте він віддавав та зберігав енергію за будь-яких умов. 6 бетонних блоків разом могли засвітити світлодіодну лампу.
За підрахунками дослідників, кімната з такого бетону може накопичувати близько 10 кіловат-годин електроенергії, а цього вистачить для живлення цілого сервера. Це дозволяє гармонійно інтегрувати сонячні панелі в будівництво і робити це ще більш вигідним, адже бетон буде виконувати роль акумулятора.
Будинки з "живого" бетону будуть свого роду акумуляторами / Фото Pexels, ілюстративне
Якими ще відкриттями дивують вчені?
Нещодавно команда американських вчених представила результати свого дослідження про те, як блискавки впливають на якість повітря.
Науковці з'ясували, що спалахи блискавок провокують викиди діоксиду азоту в атмосферу. 15% усіх викидів цього газу спричинене саме блискавками.
Однак діоксид азоту потрібен для озонового шару, тому не варто звинувачувати блискавки у забрудненнях. Ба більше, блискавка сприяє очищенню повітря від метану.