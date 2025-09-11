Такую технологию изобрели ученые из Орхусского университета, что в Дании. Больше о ней расскажет 24 Канал со ссылкой на Interesting Engineering.

Что такое "живой" цемент?

Ученые соединили цемент, что является основным элементом для создания фундамента, с живыми бактериями. Если точнее, то бактерии Shewanella oneidensis. Эти микробы в цементе создают целую сеть носителей заряда, которые сохраняют и высвобождают энергию. То есть получился некий суперконденсатор для накопления электричества.

То есть добавление бактерий в цемент превращают обычные фундаменты фактически на большие аккумуляторы. И даже после гибели микробов цемент сохраняет свои "аккумуляторные" свойства, а питательные вещества снова могут сделать его "живым".

Чтобы поддерживать бактерии, ученые добавили в цемент также микросистемы, которые доносят к ним белки, витамины и соли.

"Живой" цемент и бетон из него испытали в различных экстремальных условиях – в холоде и жаре. Однако он отдавал и сохранял энергию при любых условиях. 6 бетонных блоков вместе могли засветить светодиодную лампу.

По подсчетам исследователей, комната из такого бетона может накапливать около 10 киловатт-часов электроэнергии, а этого хватит для питания целого сервера. Это позволяет гармонично интегрировать солнечные панели в строительство и делать это еще более выгодным, ведь бетон будет выполнять роль аккумулятора.



Дома из "живого" бетона будут своего рода аккумуляторами / Фото Pexels, иллюстративное

