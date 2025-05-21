Ученые создали аккумулятор, который можно согнуть и растянуть

В Швеции команда ученых из Лаборатории органической электроники Линчепингского университета разработала аккумулятор нового поколения – мягкий, гибкий и растягивающийся.

Ученые убеждены, что этот прорыв сможет совершить революцию в мире медицинских технологий и робототехники. Больше о новом изобретении расскажет 24 Канал со ссылкой на Live Science.

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Как выглядит новый аккумулятор

Старший автор исследования Айман Рахманудин говорит, что инновационный материал аккумулятора напоминает структуру зубной пасты. Это позволяет использовать его для 3D-печати и создавать аккумуляторы любой формы.

Новые аккумуляторы позволят легко адаптировать электронику под индивидуальные потребности пользователя и даже нестандартные дизайны. Батареи можно интегрировать в одежду, имплантированную медицинскую технику или даже мягкоподвижные роботы, способные повторять движения человеческого тела

Основой для аккумулятора стали органические компоненты. Катоды и аноды изготовили из модифицированного лигнина, который получают из древесины. Для проводников использовали нанографит и серебряные нанопровода. Это обеспечивает проводимость без потери эластичности.



Как выглядит новый аккумулятор / Фото Live Science

Батарея выдерживает 500 циклов заряда-разряда, однако имеет недостаток – зарядное напряжение составляет лишь 0,9 вольт. А этого пока недостаточно для большинства электронных устройств. Поэтому ученые пытаются усовершенствовать аккумуляторы новыми химическими соединениями.

Пока по мнению разработчиков новые аккумуляторы можно использовать для улучшения эффективности кардиостимуляторов, слуховых аппаратов и инсулиновых помп. Более того, гибкий аккумулятор может стать основой для электронного текстиля - например, термостойких свитеров для военных или спасателей.