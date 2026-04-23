Даже Википедия скрывает правду: что такое УГЩ и почему о нем говорит весь тредс

В тредсе пользователи активно обсуждают загадочную аббревиатуру УГЩ, которая быстро стала вирусной и вызвала волну вопросов о ее значении. Часть сообщений связывает ее с военным контекстом, однако официального подтверждения этому нет.

В тредсе снова происходит настоящий информационный хаос: пользователи массово спрашивают, что означает загадочное сокращение УГЩ. 24 Канал пытается разобраться в этом и понять, откуда появилась эта аббревиатура и почему она так быстро стала вирусной.

Смотрите также "Русскоязычные челюсти", ВПО и Багряный: главное о скандале, в который вляпалась Эмма Антонюк

Что такое УГЩ и что оно означает?

Сначала аббревиатура фигурировала как УГШ, а впоследствии начала трансформироваться, в частности к вариантам УГЩ. Если загуглить это сокращение, можно наткнуться на сообщение в Википедии, который появился несколько часов назад, но впоследствии был удален. В фрагментарном виде там рассказывалось о том, что это может быть условное обозначение определенной военной структуры или объекта, однако официального подтверждения этому нет.

Параллельно пользователи тредса начали придумывать собственные расшифровки и шутки, превращая аббревиатуру в отдельный интернет-мем. В комментариях под различными сообщениями можно увидеть множество версий, но ни одна из них не имеет подтверждения, поэтому ситуация только еще больше запутывается.

Ура Деньги шуршат?,

– пишет комментарий ruslanabilyk.

В соцсетях также появляются сообщения, которые публикуют сами военные. Они подхватывают волну интереса к этой аббревиатуре, подавая различные шуточные или вымышленные объяснения. В части таких комментариев это подается как "что-то закрытое" или "внутренняя группировка", о которой якобы нельзя говорить публично, что еще больше подогревает внимание к теме. В то же время очевидно, что это скорее юмор, а не официальные объяснения или реальные данные.

Сообщаем, что в соответствии с пунктом 26.1 Устава УГЩ строго запрещается публикация личных фотографий, а также любого контента, что может содержать признаки частного или чувствительного характера,

– пишет комментарий artem_bezpechniy.



Смотрите также Назвала конфликт "срачем": что известно о поэтессе Дарье Лисич, которая оказалась в центре скандала

В итоге пока нет точного ответа, что означает УГЩ. Скорее всего, это очередной вирусный мем или внутренняя шутка, который распространился без четкого первоначального содержания. Так уже раньше было со всем известным словосочетанием six-seven, которое использовали всюду, а как оказалось, его значение никто точно не знает.

