Их используют каждый день: какие слова придумал Уильям Шекспир
Современный английский язык сложно представить без слов и выражений, которые появились благодаря Уильяму Шекспиру. Считается, что он ввел в обиход около 1700 слов и множество идиом, которые до сих пор используют в ежедневной речи.
Есть разные объяснения, почему он создавал так много новых слов. Возможно, он подстраивал их под ритм и количество слогов, а возможно – придумывал, чтобы точнее передать нужный смысл, пишет British Council.
Какие слова придумал Шекспир?
Считается, что Шекспир создал или первым ввел в употребление около 1 700 слов. Так же он подарил языку немало идиом, которые мы используем ежедневно: one fell swoop (одним махом), elbow room (пространство для маневра) или to eat out of house and home (съесть все, что есть в доме).
Слова, которые придумал Шекспир:
- addiction (зависимость) – впервые появляется в пьесе "Генрих V", где речь идет об изменении интересов короля;
- blushing (покраснение) – впервые появилось в 1597 году. Шекспир использовал его 28 раз в своих пьесах и стихах, в частности в "Ромео и Джульетте";
- cold-blooded (хладнокровный) – встречается только раз в пьесе "Король Джон";
- fashionable (модный) – используется в пьесе "Тимон Афинский" и "Троил и Крессида".
- outbreak (вспышка) – встречается в пьесе "Гамлет";
- swagger (хвастливость) – неоднократно употребляется в пьесе "Генрих IV".
Среди других слов, которые Шекспир придумал или первым зафиксировал в письме, есть немало таких, которые сегодня активно употребляются в повседневной жизни.
Повседневные слова, которые придумал Шекспир:
- accommodation (жилье);
- bump (удар);
- countless (бесчисленный);
- dislocate (вывихнуть);
- exposure (разоблачение);
- frugal (бережливый);
- gloomy (мрачный);
- hurry (спешка);
- impartial (беспристрастный);
- lonely (одинокий);
- majestic (величественный);
- obscene (непристойный);
- pious (набожный);
- reliance (доверие);
- suspicious (подозрительный).
Как Шекспир придумывал новые слова?
Как сообщает BBC, Шекспир придумывал слова не с нуля, а используя несколько приемов:
- соединял существующие слова;
- англизировал заимствования из иностранных языков;
- превращал существительные в глаголы;
- добавлял приставки и суффиксы.
Именно благодаря этим методам появились такие привычные сегодня слова, как bedroom (спальня), eyeball (глазное яблоко), hurry (спешить) и многие другие.
В то же время современные лингвисты отмечают, что он не всегда создавал слова полностью новые. Часто просто первым фиксировал их в письменной форме или искусно популяризировал.
Как Шекспир исчез на 7 лет?
Период между 1585 и 1592 годами в жизни Уильяма Шекспира остается неизвестным. До сих пор точно неизвестно, куда он исчез на 7 лет.
Существует несколько версий того, чем он мог заниматься в это время. Одна из самых распространенных предполагает, что Шекспир мог работать юристом или клерком, чтобы помогать семье.
Это частично объясняют его глубокие знания права, которые заметны в его произведениях. Литературный критик XIX века Ричард Грант Уайт подчеркивал, что ни один другой драматург того времени не использовал юридические термины так точно и свободно, как Шекспир.