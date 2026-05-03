Их используют каждый день: какие слова придумал Уильям Шекспир
3 мая, 11:19
Их используют каждый день: какие слова придумал Уильям Шекспир

Ярослав Погончук
Основні тези
  • Уильям Шекспир считается создателем или первым, кто ввел в употребление около 1 700 слов и идиом, которые до сих пор активно используются в современном английском языке.
  • Среди слов, которые придумал Шекспир, есть addiction, blushing, cold-blooded, fashionable, outbreak, swagger, а также распространенные сегодня слова, такие как accommodation, bump, и countless.

Современный английский язык сложно представить без слов и выражений, которые появились благодаря Уильяму Шекспиру. Считается, что он ввел в обиход около 1700 слов и множество идиом, которые до сих пор используют в ежедневной речи.

Есть разные объяснения, почему он создавал так много новых слов. Возможно, он подстраивал их под ритм и количество слогов, а возможно – придумывал, чтобы точнее передать нужный смысл, пишет British Council.

Какие слова придумал Шекспир?

Считается, что Шекспир создал или первым ввел в употребление около 1 700 слов. Так же он подарил языку немало идиом, которые мы используем ежедневно: one fell swoop (одним махом), elbow room (пространство для маневра) или to eat out of house and home (съесть все, что есть в доме).

Слова, которые придумал Шекспир:

  • addiction (зависимость) – впервые появляется в пьесе "Генрих V", где речь идет об изменении интересов короля;
  • blushing (покраснение) – впервые появилось в 1597 году. Шекспир использовал его 28 раз в своих пьесах и стихах, в частности в "Ромео и Джульетте";
  • cold-blooded (хладнокровный) – встречается только раз в пьесе "Король Джон";
  • fashionable (модный) – используется в пьесе "Тимон Афинский" и "Троил и Крессида".
  • outbreak (вспышка) – встречается в пьесе "Гамлет";
  • swagger (хвастливость) – неоднократно употребляется в пьесе "Генрих IV".

Шекспир ввел в употребление около 1 700 слов / Фото Unsplash

Среди других слов, которые Шекспир придумал или первым зафиксировал в письме, есть немало таких, которые сегодня активно употребляются в повседневной жизни.

Повседневные слова, которые придумал Шекспир:

  • accommodation (жилье);
  • bump (удар);
  • countless (бесчисленный);
  • dislocate (вывихнуть);
  • exposure (разоблачение);
  • frugal (бережливый);
  • gloomy (мрачный);
  • hurry (спешка);
  • impartial (беспристрастный);
  • lonely (одинокий);
  • majestic (величественный);
  • obscene (непристойный);
  • pious (набожный);
  • reliance (доверие);
  • suspicious (подозрительный).

Уильям Шекспир / Портрет драматурга

Как Шекспир придумывал новые слова?

Как сообщает BBC, Шекспир придумывал слова не с нуля, а используя несколько приемов:

  • соединял существующие слова;
  • англизировал заимствования из иностранных языков;
  • превращал существительные в глаголы;
  • добавлял приставки и суффиксы.

Шекспир не всегда придумывал слова с нуля / Фото Unsplash

Именно благодаря этим методам появились такие привычные сегодня слова, как bedroom (спальня), eyeball (глазное яблоко), hurry (спешить) и многие другие.

В то же время современные лингвисты отмечают, что он не всегда создавал слова полностью новые. Часто просто первым фиксировал их в письменной форме или искусно популяризировал.

Как Шекспир исчез на 7 лет?

Период между 1585 и 1592 годами в жизни Уильяма Шекспира остается неизвестным. До сих пор точно неизвестно, куда он исчез на 7 лет.

Существует несколько версий того, чем он мог заниматься в это время. Одна из самых распространенных предполагает, что Шекспир мог работать юристом или клерком, чтобы помогать семье.

Это частично объясняют его глубокие знания права, которые заметны в его произведениях. Литературный критик XIX века Ричард Грант Уайт подчеркивал, что ни один другой драматург того времени не использовал юридические термины так точно и свободно, как Шекспир.

