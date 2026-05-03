Є різні пояснення, чому він створював так багато нових слів. Можливо, він підлаштовував їх під ритм і кількість складів, а можливо – вигадував, щоб точніше передати потрібний зміст, пише British Council.

Які слова вигадав Шекспір?

Вважається, що Шекспір створив або першим увів у вжиток близько 1 700 слів. Так само він подарував мові чимало ідіом, які ми використовуємо щодня: one fell swoop (одним махом), elbow room (простір для маневру) чи to eat out of house and home (з'їсти все, що є в домі).

Слова, які вигадав Шекспір:

addiction (залежність) – вперше з’являється у п'єсі "Генріх V", де йдеться про зміну інтересів короля;

blushing (почервоніння) – вперше з’явилося у 1597 році. Шекспір використовував його 28 разів у своїх п’єсах і віршах, зокрема у "Ромео і Джульєтті";

cold-blooded (холоднокровний) – трапляється лише раз у п'єсі "Король Джон";

fashionable (модний) – використовується у п'єсі "Тимон Афінський" та "Троїл і Крессіда".

outbreak (спалах) – зустрічається у п'єсі "Гамлет";

swagger (хвалькуватість) – неодноразово вживається п'єсі "Генріх IV".

Серед інших слів, які Шекспір вигадав або першим зафіксував у письмі, є чимало таких, які сьогодні активно вживаються у повсякденному житті.

Повсякденні слова, які вигадав Шекспір:

accommodation (житло);

bump (удар);

countless (незліченний);

dislocate (вивихнути);

exposure (викриття);

frugal (ощадливий);

gloomy (похмурий);

hurry (поспіх);

impartial (неупереджений);

lonely (самотній);

majestic (величний);

obscene (непристойний);

pious (побожний);

reliance (довіра);

suspicious (підозрілий).

Як Шекспір вигадував нові слова?

Як повідомляє BBC, Шекспір вигадував слова не з нуля, а використовуючи кілька прийомів:

поєднував існуючі слова;

англізував запозичення з іноземних мов;

перетворював іменники на дієслова;

додавав префікси й суфікси.

Саме завдяки цим методам з'явилися такі звичні сьогодні слова, як bedroom (спальня), eyeball (очне яблуко), hurry (поспішати) та багато інших.

Водночас сучасні лінгвісти зазначають, що він не завжди створював слова повністю нові. Часто просто першим фіксував їх у письмовій формі або майстерно популяризував.

Як Шекспір зник на 7 років?

Період між 1585 і 1592 роками в житті Вільяма Шекспіра залишається невідомим. Досі достеменно невідомо, куди він зник на 7 років.

Існує кілька версій того, чим він міг займатися в цей час. Одна з найпоширеніших припускає, що Шекспір міг працювати юристом або клерком, щоб допомагати родині.

Це частково пояснюють його глибокі знання права, які помітні в його творах. Літературний критик XIX століття Річард Грант Вайт підкреслював, що жоден інший драматург того часу не використовував юридичні терміни так точно і вільно, як Шекспір.