Сказочные фотозоны и уникальные экспонаты: что посмотреть на зимней Ukraine WOW
- Выставка Ukraine WOW предлагает посетить обновленные зимние локации и новые экспонаты, включая крымское золото и шляпу Руслана Багинского.
- Выставка будет работать до 11 января с разным графиком в будние и праздничные дни, билеты стоят 350 гривен и доступны на Concert.ua.
Грандиозная выставка Ukraine WOW открыла зимний сезон. До 11 января все желающие могут воочию увидеть самые инстаграмные локации, которые приобрели еще более сказочный зимний вид.
На Ukraine WOW также появились и новые уникальные экспонаты, которые дополнили выставку. Среди них коллекция крымского золота, за которую Украина судилась с Россией 10 лет, шляпа Руслана Багинского из плюща, приехавшая из Парижа, и даже можно послушать хор "Гомон" почти без очереди. Что еще интересного можно увидеть на обновленной Ukraine WOW – читайте в материале 24 Канала.
Сказочные локации Ukraine WOW
Сразу на входе всех встречает обновленный "Тоннель любви", который с приходом зимы покрылся слоем снега. Интересно, что этот "Тоннель любви" является полноразмерной копией настоящего, расположенного на Ровненщине.
Замерзший "Тоннель любви" / Ukraine WOW
А вот макеты украинских хат из разных регионов также присыпал первый снег.
Макеты украинских хат, покрытые снегом / Ukraine WOW, Виталий Ухов
Не устояла перед зимой и одна из самых популярных локаций на выставке – пруд с кувшинками, что кое-где покрылся льдом.
Замерзший пруд / Ukraine WOW, Виталий Ухов
В зоне "Художники" с помощью нейросетей оживили зимние пейзажи Виктора Зарецкого. Также в этой же локации появилась новая инсталляция – миниатюры залов Национального художественного музея Украины, Одесского национального академического театра оперы и балета, Национального музея литературы Украины, в которые можно заглянуть, а также сделать забавные фото и видео.
Идея для смешных фото от "Львов на джипе" / Ukraine WOW
А вот в зоне "Музыка" почти без очереди (если повезет) можно послушать "Щедрик" Николая Леонтовича в исполнении хора "Гомон". Поэтому если вы не успели выхватить билеты на концерт хора – благодаря VR-очкам вы сможете оказаться на сцене вместе с артистами.
Какие новые экспонаты можно увидеть на Ukraine WOW?
На выставке вы можете увидеть более ста экспонатов – от сабли гетмана Ивана Мазепы до чемпионского пояса боксера Александра Усика. А с 4 декабря по 11 января появились новые уникальные экспонаты. Среди них:
- крымское золото из Сокровищницы Национального музея истории Украины: серьги, гривны, браслеты, венки, подвесы, медальоны и кольца I века нашей эры и другие драгоценности;
Коллекция "Крымские сокровища" / Ukraine WOW
Это часть коллекции, за которую наша страна почти десять лет судилась с россиянами в нидерландском суде.
- "Граматка" Пантелеймона Кулиша 1857 года – первый украиноязычный букварь в Приднепровской Украине, который автор издал в собственной типографии.
"Граматка" Кулиша / Ukraine WOW
В "Граматке" Кулиш употребил собственное правописание – кулишевку, которая впоследствии получила популярность и легла в основу современного украинского правописания. Букварь служил универсальным учебником для начального образования как детей, так и взрослых. Также он был своеобразным справочником, который содержал необходимые знания.
Также на выставке вы можете увидеть:
- макет морского дрона MAGURA;
- шляпу из плюща, которую Руслан Багинский создал для витрины парижской Galeries Lafayette;
- статуэтки "Оскар" Анатолия Кокуша, которые он получил в 2006 году за чрезвычайные научные и технические достижения в кинематографе. Благодаря его разработкам были сняты такие известные фильмы, как "Титаник", "Форсаж", "Миссия невыполнима", "Аватар" и другие;
- два новых кубка NAVI;
- олимпийские медали украинских спортсменов, полученные в разные годы;
- кубок Элины Свитолиной WTA Finals 2018 – одного из самых престижных турниров в теннисе.
Новые экспонаты / Ukraine WOW
Когда пойти на выставку и сколько стоит билет?
Выставка Ukraine WOW будет работать до 11 января включительно. График работы:
- Вторник – четверг: с 11:00 до 20:00;
- Пятница – суббота: с 10:00 до 21:00;
- Воскресенье: с 10:00 до 20:00;
- Понедельник – выходной.
График работы в праздничные дни:
- 24 декабря: с 11:00 до 16:00;
- 25 декабря выставка работает в обычном режиме (10:00 – 20:00);
- 31 декабря: с 11:00 до 16:00;
- 1 января – выходной.
Билеты можно приобрести на сайте Concert.ua. Цена полного билета – 350 гривен.