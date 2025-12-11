Казкові фотозони та унікальні експонати: що подивитися на зимовій Ukraine WOW

Грандіозна виставка Ukraine WOW відкрила зимовий сезон. До 11 січня усі охочі можуть на власні очі побачити найінстаграмніші локації, що набули ще більш казкового зимового вигляду.

На Ukraine WOW також з'явилися і нові унікальні експонати, які доповнили виставку. Серед них колекція кримського золота, за яку Україна судилася з Росією 10 років, капелюх Руслана Багінського з плюща, що приїхав із Парижа, та навіть можна послухати хор "Гомін" майже без черги. Що ще цікавого можна побачити на оновленій Ukraine WOW – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Казкові локації Ukraine WOW

Одразу на вході усіх зустрічає оновлений "Тунель кохання", який з приходом зими вкрився шаром снігу. Цікаво, що цей "Тунель кохання" є повнорозмірною копією справжнього, що розташований на Рівненщині.



Замерзлий "Тунель кохання" / Ukraine WOW

А ось макети українських хатинок з різних регіонів також присипав перший сніг.

Макети українських хат, вкриті снігом / Ukraine WOW, Віталій Ухов

Не встояла перед зимою й одна з найпопулярніших локацій на виставці – ставок з лататтям, що подекуди вкрився кригою.

Замерзлий ставок / Ukraine WOW, Віталій Ухов

У зоні "Митці" за допомогою нейромереж оживили зимові пейзажі Віктора Зарецького. Також у цій же локації з'явилася нова інсталяція – мініатюри залів Національного художнього музею України, Одеського національного академічного театру опери та балету, Національного музею літератури України, в які можна зазирнути, а також поробити кумедні фото і відео.

Ідея для смішних фото від "Левів на джипі" / Ukraine WOW

А ось у зоні "Музика" майже без черги (якщо пощастить) можна послухати "Щедрик" Миколи Леонтовича у виконанні хору "Гомін". Тож якщо ви не встигли вихопити квитки на концерт хору – завдяки VR-окулярам ви зможете опинитися на сцені разом з артистами.

Які нові експонати можна побачити на Ukraine WOW?

На виставці ви можете побачити понад сто експонатів – від шаблі гетьмана Івана Мазепи до чемпіонського пояса боксера Олександра Усика. А з 4 грудня до 11 січня з'явилися нові унікальні експонати. Серед них:

кримське золото зі Скарбниці Національного музею історії України: сережки, гривни, браслети, вінки, підвіси, медальйони й каблучки І століття нашої ери та інші коштовності;

Колекція "Кримські скарби" / Ukraine WOW

Це частина колекції, за яку наша країна майже десять років судилася з росіянами в нідерландському суді.

"Граматка" Пантелеймона Куліша 1857 року – перший україномовний буквар у Наддніпрянській Україні, який автор видав у власній друкарні.



"Граматка" Куліша / Ukraine WOW

У "Граматці" Куліш ужив власний правопис – кулішівку, яка згодом здобула популярність лягла в основу сучасного українського правопису. Буквар слугував універсальним підручником для початкової освіти як дітей, так і дорослих. Також він був своєрідним довідником, який містив найнеобхідніші знання.

Також на виставці ви можете побачити:

макет морського дрона MAGURA;

капелюх із плюща, який Руслан Багінський створив для вітрини паризької Galeries Lafayette;

статуетки "Оскар" Анатолія Кокуша, які він отримав у 2006 році за надзвичайні наукові й технічні досягнення в кінематографі. Завдяки його розробкам були зняті такі відомі фільми, як "Титанік", "Форсаж", "Місія нездійсненна", "Аватар" та інші;

два нові кубки NAVI;

олімпійські медалі українських спортсменів, здобуті в різні роки;

кубок Еліни Світоліної WTA Finals 2018 – одного з найпрестижніших турнірів у тенісі.

Нові експонати / Ukraine WOW

Коли піти на виставку і скільки коштує квиток?

Виставка Ukraine WOW працюватиме до 11 січня включно. Графік роботи:

Вівторок – четвер: з 11:00 до 20:00;

П'ятниця – субота: з 10:00 до 21:00;

Неділя: з 10:00 до 20:00;

Понеділок – вихідний.

Графік роботи у святкові дні:

24 грудня: з 11:00 до 16:00;

25 грудня виставка працює у звичайному режимі (10:00 – 20:00);

31 грудня: з 11:00 до 16:00;

1 січня – вихідний.

Квитки можна придбати на сайті Concert.ua. Ціна повного квитка – 350 гривень.