Адаптивная мода: на Ukrainian Fashion Week будет новая программа для ветеранов

Война создала новые вызовы для украинского общества во всех сферах, однако люди адаптируются. В частности, становится все больше инклюзии.

Ukrainian Fashion Week вводит программу адаптивной моды "Одежда с функцией", ориентированную на создание удобной и стильной одежды для военных и гражданских с травмами или ампутациями конечностей. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на официальное сообщение.

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Одежда должна повысить уверенность

Эта инициатива имеет целью учесть особые потребности людей с травмами рук, ног, глаз или протезами, предлагая практические решения, которые облегчают процесс одевания и использования такой одежды.

Это не просто мода – это забота о тех, кто нуждается в особом подходе,

– подчеркнули организаторы.

Организаторы отмечают, что это не только о моде, но и о заботе и поддержке тех, кто в этом нуждается. Одежда с функциональными элементами призвана обеспечить комфорт, повысить уверенность и вернуть радость в повседневную жизнь.



На Ukrainian Fashion Week будет новая программа / Pexels

Первое мероприятие в рамках программы состоится 14 – 16 февраля во время сезона FW25-26 в Мыстецком арсенале. В программе запланированы лекция и панельная дискуссия, где примут участие дизайнеры, врачи и ветераны. Участие бесплатное, но необходимо предварительно зарегистрироваться.