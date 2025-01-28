Ukrainian Fashion Week запроваджує програму адаптивної моди "Одяг з функцією", орієнтовану на створення зручного й стильного одягу для військових і цивільних із травмами або ампутаціями кінцівок. Про це пише 24 Канал із посиланням на офіційне повідомлення.

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Одяг має підвищити впевненість

Ця ініціатива має на меті врахувати особливі потреби людей із травмами рук, ніг, очей чи протезами, пропонуючи практичні рішення, які полегшують процес одягання та використання такого одягу.

Це не просто мода – це турбота про тих, хто потребує особливого підходу,

– підкреслили організатори.

Організатори наголошують, що це не лише про моду, а й про турботу й підтримку тих, хто цього потребує. Одяг із функціональними елементами покликаний забезпечити комфорт, підвищити впевненість і повернути радість у повсякденне життя.



На Ukrainian Fashion Week буде нова програма / Pexels

Перший захід у межах програми відбудеться 14 – 16 лютого під час сезону FW25-26 у Мистецькому арсеналі. У програмі заплановані лекція та панельна дискусія, де візьмуть участь дизайнери, лікарі та ветерани. Участь безкоштовна, але необхідно попередньо зареєструватися.