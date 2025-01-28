Повідомляє 24 Канал з посиланням на користувача @boook230 у TikTok.

Дивіться також Книга, що визначить ваш вайб: журналісти довірились Google та дізнались про себе щось нове

В якій країні можна придбати найбільше книг на 100 доларів

Блогер у TikTok провів цікавий експеримент – підрахував, скільки книг можна придбати на 100 доларів у різних країнах світу.

Скільки книг можна купити на 100 доларів у різних країнах: дивіться відео

Згідно з його підрахунками, у Канаді ця сума дозволяє купити лише 4 книги, у Німеччині – 3, а у Франції – від 6 до 7. У той час як у Польщі за ці ж гроші можна придбати аж 10 книг.

У другій частині дослідження користувач підрахував, що в Норвегії за 100 доларів можна придбати 5 книг, у США – 8, у Новій Зеландії – лише 2, а в Англії – аж 13.

У коментарях автор відео зауважив, що англійці – найбільш читаюча нація у світі, тому і книги у них дешевші.