Украинка Елена Гром признана фотографом года за трогательную работу о потере

Украинка Елена Гром стала фотографом года по версии организации Los Angeles Photo Curator. Победу украинке принесла фотография под названием "Елена".

О победе украинки Елены Гром сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт L. A. Photo Curator. Фотография, ставшая победной, входит в серию фотографий Елены Гром под названием "Украденная весна".

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Картина "Елена" входит в серию фотографий "Украденная весна"

Фотограф отмечает, что эту серию она создала "в историческом диалоге" с фотографиями польского фотографа Майкла Неша, который использовал декоративный фон, чтобы замаскировать руины Варшавы после Второй мировой войны в 1945 – 1946 годах.

Эта мощная фотография создает разительный контраст между объектом и сценами, изображенными на заднем плане. Сопоставление разрушенного дома наводит на мысль об истории потери – возможно, из-за войны или стихийного бедствия – и побуждает зрителя задуматься, жил ли когда-то там человек, изображен на переднем плане,

– говорится в описании фотографии "Елена".



Фото "Елена" / Фото alenagrom.com

"Героини моих фотографий – женщины, которые стали жертвами российской агрессии. Каждая фотография – это личная трагедия и одновременно жизнеутверждающая история человека, который выжил, надежда на то, что Украина поднимется из руин", – сказала Гром.

Елена Гром живет в Буче, а работает в Ирпене, которые были разрушены в результате российской оккупации.

Военный ландшафт стал моей реальностью и обыденностью. Ежедневно я вижу людей, которые восстанавливают свои города, свою личную жизнь из руин и смотрят в будущее,

– сказала фотограф.

Елена Гром родилась в Донецке. В апреле 2014 года была вынуждена покинуть родной город из-за российской агрессии на Востоке Украины. После полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года Гром и ее семья во второй раз стали беженцами, но вернулись после того, как Буча была освобождена.