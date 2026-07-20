Украинцы, которые изменили мир, но о них почти не говорят

Когда речь заходит о людях, изменивших мир, чаще всего упоминают Альберта Эйнштейна, Томаса Эдисона или Николу Теслу. Однако немало украинцев сделали открытия, без которых современный мир выглядел бы совсем иначе. Этими изобретениями пользуются миллионы людей, однако имена изобретателей остаются малоизвестными даже в Украине.

24 Канал расскажет об украинцах, которые обогнали свое время и вписали свои имена в историю науки, техники и медицины.

Иван Пулюй исследовал рентгеновские лучи еще до Рентгена

Иван Пулюй родился в Тернопольской области и был одним из выдающихся физиков своего времени. Еще за несколько лет до открытия Вильгельма Рентгена он экспериментировал с катодными лучами и создал так называемую лампу Пулюя, излучавшую рентгеновские лучи.

Его снимки человеческих костей были чрезвычайно качественными, а многие историки науки до сих пор спорят, не был ли именно Пулюй первым исследователем рентгеновского излучения.

Помимо физики, ученый занимался электротехникой, преподавал в Праге, а также вместе с Пантелеймоном Кулишем и Иваном Нечуем-Левицким перевел Библию на украинский язык.

Иван Пулюй / spadok.org.ua

Юрий Вороной первым пересадил почку человеку

Сегодня трансплантация органов спасает сотни тысяч жизней. Но начало этому направлению медицины положил именно украинский хирург.

В 1933 году в Херсоне Юрий Вороной совершил первую в мире документально подтвержденную пересадку почки от умершего к живому человеку. Хотя медицина тогда еще не знала способов подавления иммунной системы, а пациентка не выжила, операция стала настоящим прорывом.

Именно опыт Вороного заложил основу для дальнейшего развития трансплантологии, которая сегодня является одним из важнейших направлений современной медицины.

Юрий Вороной / historyua.xyz

Иосиф Тимченко – украинец, опередивший братьев Люмьер

Большинство людей убеждены, что кино изобрели братья Люмьер. Однако за два года до их знаменитого показа в Париже одесский механик Иосиф Тимченко уже создал аппарат, способный демонстрировать движущиеся изображения.

В 1893 году в Одессе он представил механизм, проецировавший на экран короткие видеоролики – всадников и метателей копья. Из-за отсутствия финансирования изобретение не получило широкой огласки, а мировую славу завоевали французы.

Сегодня историки техники называют Тимченко одним из пионеров мирового кинематографа.

Иосиф Тимченко / FB: Алаба

Владимир Хавкин – человек, спасший миллионы от холеры и чумы

Об этом украинце почти не рассказывают в школе, хотя его открытия буквально изменили историю медицины. Владимир Хавкин родился в Одессе.

В конце XIX века он создал первую эффективную вакцину против холеры, а впоследствии – и против бубонной чумы. Работая в Индии, ученый лично испытал вакцину на себе, после чего она начала использоваться для массовой вакцинации населения.

По разным оценкам, его исследования спасли миллионы человеческих жизней. Сегодня в Индии его именем назван один из ведущих научно-исследовательских институтов.

Владимир Хавкин / esu.com.ua

Александр Смакула – украинец, благодаря которому современные очки и камеры стали лучше

Уроженец Тернопольской области в 1935 году создал первое в мире антибликовое покрытие для оптических линз. Оно устраняет блики, пропускает больше света и делает изображение более четким. Именно этот принцип сегодня используют в производстве очков, фотоаппаратов, телескопов, микроскопов и камер смартфонов.

Свой изобретение Смакула сделал, работая в немецкой компании Carl Zeiss. Из-за стратегического значения технологию сначала засекретили и применяли преимущественно в военной оптике.

Лишь после Второй мировой войны она стала доступной для гражданского использования и быстро распространилась по всему миру.

Впоследствии Смакула переехал в США, где работал профессором Массачусетского технологического института, занимался исследованием кристаллов и оптики и получил десятки патентов. Несмотря на огромный вклад в науку, его имя до сих пор остается малоизвестным в Украине, хотя без его открытия современная оптическая техника выглядела бы совсем иначе.

Александр Смакула / Interesting UA