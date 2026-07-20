24 Канал розповість про українців, які випередили свій час і вписали свої імена в історію науки, техніки та медицини.

Іван Пулюй досліджував рентгенівські промені ще до Рентгена

Іван Пулюй народився на Тернопільщині й був одним із найвидатніших фізиків свого часу. Ще за кілька років до відкриття Вільгельма Рентгена він експериментував із катодними променями та створив так звану лампу Пулюя, яка випромінювала Х-промені.

Його знімки людських кісток були надзвичайно якісними, а багато істориків науки досі сперечаються, чи не був саме Пулюй першим дослідником рентгенівського випромінювання.

Окрім фізики, вчений займався електротехнікою, викладав у Празі, а також разом із Пантелеймоном Кулішем та Іваном Нечуєм-Левицьким переклав Біблію українською мовою.

Іван Пулюй / spadok.org.ua

Юрій Вороний першим пересадив нирку людині

Сьогодні трансплантація органів рятує сотні тисяч життів. Але початок цьому напрямку медицини поклав саме український хірург.

У 1933 році в Херсоні Юрій Вороний здійснив першу у світі документально підтверджену пересадку нирки від померлого до живої людини. Хоча медицина тоді ще не знала способів пригнічення імунної системи, а пацієнтка не вижила, операція стала справжнім проривом.

Саме досвід Вороного заклав основу для подальшого розвитку трансплантології, яка сьогодні є одним із найважливіших напрямків сучасної медицини.

Юрій Вороний / historyua.xyz

Йосип Тимченко – українець, який випередив братів Люм'єр

Більшість людей переконані, що кіно винайшли брати Люм'єр. Однак за два роки до їхнього знаменитого показу в Парижі одеський механік Йосип Тимченко вже створив апарат, який міг демонструвати рухомі зображення.

У 1893 році в Одесі він презентував механізм, що проєктував на екран короткі відеосюжети – вершників та метальників списа. Через відсутність фінансування винахід не отримав широкого розголосу, а світову славу здобули французи.

Сьогодні історики техніки називають Тимченка одним із піонерів світового кінематографа.

Йосип Тимченко / FB: Алаба

Володимир Хавкін – людина, яка врятувала мільйони від холери й чуми

Про цього українця майже не розповідають у школі, хоча його відкриття буквально змінили історію медицини. Володимир Хавкін народився в Одесі.

Наприкінці XIX століття він створив першу ефективну вакцину проти холери, а згодом – і проти бубонної чуми. Працюючи в Індії, вчений особисто випробував вакцину на собі, після чого вона почала використовуватися для масової вакцинації населення.

За різними оцінками, його дослідження врятували мільйони людських життів. Сьогодні в Індії його ім'ям названо один із провідних науково-дослідних інститутів.

Володимир Хавкін / esu.com.ua

Олександр Смакула – українець, завдяки якому сучасні окуляри та камери стали кращими

Уродженець Тернопільщини у 1935 році створив перше у світі антирефлексійне покриття для оптичних лінз. Воно усуває відблиски, пропускає більше світла та робить зображення чіткішим. Саме цей принцип сьогодні використовують у виробництві окулярів, фотоапаратів, телескопів, мікроскопів і камер смартфонів.

Свій винахід Смакула зробив, працюючи в німецькій компанії Carl Zeiss. Через стратегічне значення технологію спочатку засекретили й застосовували переважно у військовій оптиці.

Лише після Другої світової війни вона стала доступною для цивільного використання та швидко поширилася по всьому світу.

Згодом Смакула переїхав до США, де працював професором Массачусетського технологічного інституту, займався дослідженням кристалів і оптики та отримав десятки патентів. Попри величезний внесок у науку, його ім'я досі залишається маловідомим в Україні, хоча без його відкриття сучасна оптична техніка виглядала б зовсім інакше.

Олександр Смакула / Interesting UA