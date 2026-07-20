24 Канал расскажет об украинцах, которые обогнали свое время и вписали свои имена в историю науки, техники и медицины.

Иван Пулюй исследовал рентгеновские лучи еще до Рентгена

Иван Пулюй родился в Тернопольской области и был одним из выдающихся физиков своего времени. Еще за несколько лет до открытия Вильгельма Рентгена он экспериментировал с катодными лучами и создал так называемую лампу Пулюя, излучавшую рентгеновские лучи.

Его снимки человеческих костей были чрезвычайно качественными, а многие историки науки до сих пор спорят, не был ли именно Пулюй первым исследователем рентгеновского излучения.

Помимо физики, ученый занимался электротехникой, преподавал в Праге, а также вместе с Пантелеймоном Кулишем и Иваном Нечуем-Левицким перевел Библию на украинский язык.

Иван Пулюй / spadok.org.ua

Юрий Вороной первым пересадил почку человеку

Сегодня трансплантация органов спасает сотни тысяч жизней. Но начало этому направлению медицины положил именно украинский хирург.

В 1933 году в Херсоне Юрий Вороной совершил первую в мире документально подтвержденную пересадку почки от умершего к живому человеку. Хотя медицина тогда еще не знала способов подавления иммунной системы, а пациентка не выжила, операция стала настоящим прорывом.

Именно опыт Вороного заложил основу для дальнейшего развития трансплантологии, которая сегодня является одним из важнейших направлений современной медицины.

Юрий Вороной / historyua.xyz

Иосиф Тимченко – украинец, опередивший братьев Люмьер

Большинство людей убеждены, что кино изобрели братья Люмьер. Однако за два года до их знаменитого показа в Париже одесский механик Иосиф Тимченко уже создал аппарат, способный демонстрировать движущиеся изображения.

В 1893 году в Одессе он представил механизм, проецировавший на экран короткие видеоролики – всадников и метателей копья. Из-за отсутствия финансирования изобретение не получило широкой огласки, а мировую славу завоевали французы.

Сегодня историки техники называют Тимченко одним из пионеров мирового кинематографа.

Иосиф Тимченко / FB: Алаба

Владимир Хавкин – человек, спасший миллионы от холеры и чумы

Об этом украинце почти не рассказывают в школе, хотя его открытия буквально изменили историю медицины. Владимир Хавкин родился в Одессе.

В конце XIX века он создал первую эффективную вакцину против холеры, а впоследствии – и против бубонной чумы. Работая в Индии, ученый лично испытал вакцину на себе, после чего она начала использоваться для массовой вакцинации населения.

По разным оценкам, его исследования спасли миллионы человеческих жизней. Сегодня в Индии его именем назван один из ведущих научно-исследовательских институтов.

Владимир Хавкин / esu.com.ua

Александр Смакула – украинец, благодаря которому современные очки и камеры стали лучше

Уроженец Тернопольской области в 1935 году создал первое в мире антибликовое покрытие для оптических линз. Оно устраняет блики, пропускает больше света и делает изображение более четким. Именно этот принцип сегодня используют в производстве очков, фотоаппаратов, телескопов, микроскопов и камер смартфонов.

Свой изобретение Смакула сделал, работая в немецкой компании Carl Zeiss. Из-за стратегического значения технологию сначала засекретили и применяли преимущественно в военной оптике.

Лишь после Второй мировой войны она стала доступной для гражданского использования и быстро распространилась по всему миру.

Впоследствии Смакула переехал в США, где работал профессором Массачусетского технологического института, занимался исследованием кристаллов и оптики и получил десятки патентов. Несмотря на огромный вклад в науку, его имя до сих пор остается малоизвестным в Украине, хотя без его открытия современная оптическая техника выглядела бы совсем иначе.

Александр Смакула / Interesting UA