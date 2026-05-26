От "штанов за 40 гривен" до "кишчачих магазинов": как сейчас живут герои украинских мемов

Мемы, которые были популярны еще десять лет назад, большинство украинцев помнит до сих пор. Однако далеко не все знают, как именно появились эти шутки и что произошло с людьми, которые неожиданно стали звездами интернета.

Украинцы давно доказали, что могут превратить в мем буквально что угодно: неудобные телевизионные эфиры, странные интервью, семейные ссоры в токшоу или даже случайные фразы политиков. Однако за многими культовыми шутками стоят вполне реальные люди и часто непростые истории. Рассказываем, как появились легендарные украинские мемы и что сейчас известно об их героях.

Что стало с героями популярных украинских мемов?

"Штаны за 40 гривен"

Этот мем знают почти все украинцы. Фраза про "штаны за 40 гривен" давно стала универсальной реакцией на любую досадную ситуацию. На самом деле это отрывок из шоу "Любимая, мы убиваем детей". Главными героями выпуска была семья Страшуков из Киева. 14-летний Саша почти не выходил из дома, прогуливал школу, постоянно сидел за компьютером и очень любил фастфуд. Парень даже купил себе фритюрницу, чтобы самостоятельно готовить картошку фри.

Однако в начале выпуска все масло случайно пролилось ему на штаны, из-за чего и родился легендарный момент. За кадром стояла значительно более сложная ситуация. Мама кормила Сашу с ложечки, пока он играл в компьютерные игры, делала за него уроки и читала ему школьные учебники. Бабушка работала на трех работах, чтобы обеспечить внука, а отец практически не был участником воспитания сына.

В 2025 году пользователи тиктока нашли соцсети Саши. В комментариях люди отмечали, что парень изменился и имеет опрятный вид. Однако он быстро удалил свои страницы и решил избегать лишнего внимания.

"Купи мне шоколадку"

Еще один культовый момент также связан с шоу "Любимая, мы убиваем детей". Героем вирусного отрывка стал Исаак Величко из города Чигирин Черкасской области. В 2015 году девятилетний парень попал в программу из-за сложных отношений в семье. Его отец ушел из семьи, а взаимопонимание с мамой было непростым.

Несмотря на это, именно эмоциональная реакция Исаака сделала его героем мемов. Многие украинцы узнали в этой сцене себя, ведь почти каждый хотя бы раз в детстве очень хотел что-то получить, но слышал отказ. Впоследствии Исаак появился еще и в шоу "МастерШеф. Дети", где увлекся кулинарией и мечтал о собственном ресторане.

После школы парень поступил в Черкасский национальный университет и интересовался робототехникой. В 2025 году российские пропагандисты распространили фейк о якобы гибели Исаака на фронте, однако эта информация оказалась ложной.

"Показала фак"

В 2008 году местный телеканал записывал сюжет в профессиональном училище на Волыни. Одной из героинь стала 17-летняя Елена Муха из села Цеперив. Во время интервью девушка рассказывала об обучении, однако в какой-то момент эмоционально отреагировала на кого-то за кадром и показала неприличный жест.

Именно этот момент и стал вирусным. Через несколько лет журналисты нашли Елену и спросили, кому именно был адресован этот "привет". Женщина призналась, что даже не знала, как этот фрагмент попал в интернет. Сейчас Елена живет в родном селе и воспитывает детей.

Драка в студии и ДНК-тест

в 2016 году героиней шоу "Касается каждого" стала Александра Палийчук из Ивано-Франковской области. Женщина пришла в студию из-за конфликта с мужем, который отказывался признавать свою полуторагодовалую дочь. Однако во время эфира в студию ворвалась бывшая мужа, после чего между женщинами произошла драка.

Именно этот момент мгновенно разлетелся по соцсетям. В конце программы результаты ДНК-теста подтвердили, что мужчина таки является отцом ребенка. Сейчас Александра живет в Литве, воспитывает троих детей и, по информации из соцсетей, уже давно развелась с мужем.

"Ты текст по дебильному написал"

Одним из самых известных политических мемов Украины стала запись предвыборного ролика Михаила Добкина и Геннадия Кернеса. В кадре Добкин нервничал и не мог нормально записать текст, а Кернес за кадром эмоционально пытался ему помочь. После публикации видео пользователи начали массово создавать пародии, ремиксы и цитировать отдельные фразы.

Несмотря на волну насмешек, Добкин таки стал мэром Харькова, а впоследствии даже баллотировался в президенты Украины. А вот Геннадий Кернес, тот самый голос за кадром, ушел из жизни в декабре 2020 года от осложнений после COVID-19.

"Пропало все"

В 2009 году в сеть попал неудачный дубль телевизионного обращения Юлии Тимошенко. После технической ошибки политик эмоционально сказала фразу "пропало все", которая мгновенно стала народным мемом. Тогда в Украине продолжалась жесткая президентская кампания, поэтому подобные "сливы" активно использовали как инструмент политической борьбы. Несмотря на годы, это выражение до сих пор используют как шуточную реакцию на любой хаос или неудачу.

"Кишчачие магазины"

Еще одним источником мемов стала Наталья Королевская. Во время выступления в Верховной Раде она неудачно произнесла фразу о "кишчачих магазинах", из-за чего отрывок быстро стал вирусным. До политики Королевская занималась бизнесом и руководила производством мороженого.

Позже она стала министром в правительстве Николая Азарова, который также известен своими языковыми "перлами". После начала полномасштабной войны Королевская выехала за границу, а сейчас находится в розыске.