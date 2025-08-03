Слова, которые не перевести: 3 песни, которые действительно используют украинский язык
- Блогерша поделилась тремя песнями, поражающих использованием украинского языка.
- Особое внимание она обратила на нестандартные языковые приемы.
Среди новых украинских песен есть те, которые поражают не только мелодией, но и глубоким, нестандартным использованием языка. В них исполнители демонстрируют всю красоту и глубину соловьиного языка.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на видео Мари Инич в TikTok.
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Какие песни демонстрируют красоту украинского языка?
Блогер в своем видео поделилась тремя песнями, которые поразили ее именно благодаря яркому и аутентичному использованию украинского языка.
3 песни, которые удивляют красотой украинского языка:
- Тоня Матвиенко – "Кульбабы"
Автор особенно отметила то, как Тоня Матвиенко в песне использовала повелительное наклонение слова "вабити".
"Я такого еще никогда не встречала. Это так красиво звучит", – признается она.
Тоня Матвиенко – "Кульбабы": смотрите видео
- NAZVA и Brykulets – "Чужую я"
Эту песню блогерка называет такой, "разрывающей душу", но не только за эмоциональность. Она отмечает то, как в ней использовано слово "чужой".
"Использовать слово, которое раньше не было глаголом в таком ключе – это такой интересный художественный прием", – отмечает девушка.
NAZVA и Brykulets – "Чужую я": смотрите видео
- temstime – "Ты лихая"
По словам Мари, ей особенно импонирует, что в песне использовали именно слово "лихая", а не злая, или плохая. Также она отметила, что вместо традиционного "мне нравится" автор использовал "мне нравится".
temstime – "Ты злая": смотрите видео
"Мне просто нравится песни, которые видно сразу, что написаны на украинском. Какие-то интересные слова, конструкции, которые не можешь так просто приложить на иностранный язык", – подытоживает блогерша.
К слову, ранее мы рассказывали о песне, которая стала самой популярной в 2009 году. Она стала абсолютным хитом не только в Украине, но и в Европе.