TikTok подарил им вторую жизнь: 5 украинских песен, которые снова стали хитами

TikTok уже давно стал не только платформой для коротких видео, но и местом, где старые песни обретают вторую жизнь. Благодаря вирусным трендам композиции, выпущенные десятки лет назад, вновь попадают в чарты.

Кроме того, именно в TikTok молодое поколение все чаще открывает для себя украинские хиты прошлых десятилетий. 24 Канал собрал 5 песен, которые благодаря этой платформе вновь стали популярными спустя годы после выхода.

"Песня будет между нами"

Эту композицию Владимир Ивасюк написал еще в 1971 году. За это время ее исполняли десятки артистов, однако именно оригинальная версия неожиданно стала вирусной в TikTok.

"Песня будет между нами" набирает популярность в TikTok: смотрите видео

Пользователи активно используют ее в видео о Карпатах, путешествиях, лете и ностальгии по родным местам. Каждый год в теплый сезон трек снова набирает популярность и собирает миллионы просмотров.

"О любви?"

Песня Андрея Кузьменко тоже получила новую волну популярности благодаря платформе. В TikTok под эту композицию пользователи создавали тысячи трогательных видео.

"О любви?" полюбилась пользователям в TikTok: смотрите видео

В частности, сообщали о беременности, делились романтическими моментами, показывали проявления заботы со стороны любимых или публиковали милые видео со своими домашними питомцами.

"Зцапала-злапала"

Композиция группы "Бумбокс", которой уже более 20 лет, неожиданно стала одним из вирусных хитов TikTok в 2025 году.

"Зцапала-злапала" обрела новую жизнь благодаря TikTok: смотрите видео

Зажигательный ритм и узнаваемый припев быстро подхватили пользователи, которые начали массово использовать песню в своих видео. Так композицию открыли для себя и те, кто раньше никогда ее не слышал.

"Атата (ренебе)"

Еще одним неожиданным хитом TikTok стала песня "Атата (ренебе)" от Вовы из Львова и Ивана Дорна. Хотя композицию выпустили более 13 лет назад, в 2025 году она снова стала вирусной.

В TikTok стала вирусной песня "Атата (ренебе)": смотрите видео

Популярные блогеры активно использовали этот звук в своих видео, которые набирали сотни тысяч, а порой и миллионы просмотров.

"Девушка-весна"

Культовая песня Натальи Бучинской, которая вышла более 20 лет назад, также пережила новый всплеск популярности. Причиной стал ремикс, который быстро разлетелся в TikTok.

Ремикс на песню "Девушка-весна" стал вирусным в TikTok: смотрите видео

Вместе с новой версией пользователи начали возвращаться и к оригинальному треку, который вновь стал узнаваемым среди молодой аудитории.