Магия, интриги и тайны: 5 украинских романов для тех, кто любит убежать от реальности

Молодые украинские авторы приглашают в миры магии, тайн и древних богов, где карпатские коттеджи прячут рукописи, а легенды оживают на глазах героев. Эти романы точно разбавят ваш день приключением, напряжением и неожиданными поворотами.

Когда реальности становится много, лучше всего работают книги, которые позволяют ненадолго оказаться в другом мире. Там в карпатских коттеджах оживают жуткие рукописи, в древних лесах скрываются колдуньи и оборотни, а древние боги еще не окончательно забыли о людях.

Вместе с национальной книжной платформой Yakaboo Yakaboo мы собрали пять романов молодых украинских авторов, которые стоит читать, если хочется немного магии, напряжения и историй, от которых сложно оторваться.

Зубры

Екатерина Зиновьева

Пятеро молодых писателей приезжают в отдаленный карпатский коттедж на творческий интенсив, где надеются наконец изменить свою жизнь. Но вместо вдохновения они находят анонимную рукопись, которая странным образом знает их страхи, обиды и тайны. Сначала это кажется чьей-то жестокой шуткой, и новые разделы начинают сбываться.

Зубры, Екатерина Зиновьева / фото Yakaboo

Когда одна из смертей, описанных в тексте, становится реальной, герои понимают, что оказались внутри чужого сценария. Это мистический триллер для тех, кто любит герметичные истории, напряжение и атмосферу, от которой холодно даже летом.

Княгиня Тьмы

Марьяна Копачинская

В мире, где старые боги молчат, а империя готовится к новой войне, судьба княжества вдруг оказывается в руках двух совсем не героических людей. Вор Мак и смотрительница волшебных существ Рута вынуждены решить, смогут ли они спасти не только себя, но и целую страну. Их ждут магия, древние легенды, тяжелые выборы и борьба со злом, которое кажется сильнее всех.

Княгиня Тьмы, Марьяна Копачинская / фото Yakaboo

Марьяна Копачинская создала мир, вдохновленный украинской мифологией и атмосферой Киевской Руси. Это роман для тех, кто любит эпическое фэнтези с имперскими интригами, чарами и героями, которые растут вместе с сюжетом.

Лазарус. Змей

Светлана Тараторина

В продолжении "Лазаруса" Киев снова становится местом, где рядом с людьми живут оборотни, нечисть и древние боги. Следователь Александр Тюрин пытается понять, кем он вернулся из пещеры Змея и может ли доверять собственной памяти. Тем временем бывший околодочный Парфентий Топчий возвращается к вурдалацкой стае, а доктор Василиса Айвс расследует загадочную смертельную болезнь, которая поражает только женщин.

Лазарус. Змей, Светлана Тараторина / фото Yakaboo

Все это постепенно складывается в одну историю о старых проклятиях, политические интриги и существо, способное изменить весь мир. Эта книга понравится тем, кто любит темное городское фэнтези, где магия опасна, а добро и зло никогда не бывают простыми.

Витязь и Вирлица

Наталья Довгопол

Монгольская орда опустошает земли Киевской Руси, а настоящие герои, кажется, остались только в легендах. Но именно в это время купец-гульвис решает стать витязем, девушка открывает в себе способность превращаться в вирлицу, а колдунья мечтает научиться летать.



Витязь и Вирлица, Наталья Довгопол / фото Yakaboo

Их судьбы пересекаются в Дубовой Роще – месте, где среди лесов и болот еще живут старые тайны. Наталья Довгопол сочетает историческое фэнтези с украинской мифологией, чарами и приключениями. Это роман для тех, кто хочет попасть в мир былин, магических существ и новых героев, которым приходится взрослеть посреди войны.

Отцеубийца

Елена Кузьмина

Принцессу Марит, которую все считают неудачной копией ее старшей сестры, отправляют в чужую страну, чтобы браком прекратить многолетнюю вражду. Ее брат Эмрис, которого обвиняют в смерти отца-короля, отправляется вместе с ней – и по дороге все идет не по плану. После покушения и кораблекрушения он спасает не сестру, а загадочного мага из вражеской страны.

Отцеубийца, Елена Кузьмина / фото Yakaboo

Знакомство с ним заставляет принца усомниться во всем, во что он верил раньше: в собственной семье, в войне, во врагах и союзниках. Это фэнтези о политических интригах, магию, сложные семейные отношения и мир, где правда никогда не бывает однозначной.

