Книги могут рассказать о нации больше, чем любая история. Во время войны они становятся опорой: успокаивают, вдохновляют и помогают понять себя. Со ссылкой на Vogue, мы собрали несколько произведений украинской литературы, которые стоит прочитать каждому.

Какую литературу должен прочитать каждый украинец?

Valse melancholique, Ольга Кобылянская

Ольга Кобылянская – пионерка феминистического движения и автор, смело поднимала тему равенства женщин. В повести "Вальс меланхоличный" три сильные и талантливые женщины – учительница, художница и пианистка – пытаются найти свое место в мире, борясь с общественными стереотипами. Их независимость и решительность вдохновляют и сегодня.



Valse melancholique, Ольга Кобылянская / фото Jakaboo

Тени забытых предков, Михаил Коцюбинский

Эта повесть – настоящий портал в мир гуцулов: традиции, природа Карпат, романтическое и поэтическое восприятие мира. Коцюбинский создал картину жизни, захватывающую дух и заставляет почувствовать магию Карпат еще до того, как туда попадешь. "Тени забытых предков" вдохновляют почувствовать глубину украинской культуры и природы.



Тени забытых предков, Михаил Коцюбинский / фото BookKing.com.ua

Федько-халамидник, Владимир Винниченко

Это не просто рассказ – это урок жизни в одной истории, рассказывает Dovidka.biz.ua. Федька – озорной парень, который всегда говорит правду, даже если это опасно. Он учит, что искренность, доброта и ответственность за свои поступки – это настоящая сила.



Федько-халамидник, Владимир Винниченко / фото Jakaboo

Через его приключения читатель чувствует ценность дружбы, сочувствия и взаимоподдержки. И одновременно произведение показывает, как жестокость и равнодушие могут разрушить жизнь – смерть Федька становится примером того, как важно беречь людей и ценить добро.

