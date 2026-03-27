Книги можуть розповісти про націю більше, ніж будь-яка історія. Під час війни вони стають опорою: заспокоюють, надихають і допомагають зрозуміти себе. З посиланням на Vogue, ми зібрали кілька творів української літератури, які варто прочитати кожному.

Яку літературу має прочитати кожен українець?

Valse melancholique, Ольга Кобилянська

Ольга Кобилянська – піонерка феміністичного руху і авторка, що сміливо порушувала тему рівності жінок. У повісті "Вальс меланхолійний" три сильні та талановиті жінки – вчителька, художниця та піаністка – намагаються знайти своє місце у світі, борючись із суспільними стереотипами. Їхня незалежність і рішучість надихають і сьогодні.



Valse melancholique, Ольга Кобилянська / фото Jakaboo

Тіні забутих предків, Михайло Коцюбинський

Ця повість – справжній портал у світ гуцулів: традиції, природа Карпат, романтичне та поетичне сприйняття світу. Коцюбинський створив картину життя, що захоплює дух і змушує відчути магію Карпат ще до того, як туди потрапиш. "Тіні забутих предків" надихають відчути глибину української культури та природи.



Тіні забутих предків, Михайло Коцюбинський / фото BookKing.com.ua

Федько-халамидник, Володимир Винниченко

Це не просто оповідання – це урок життя в одній історії, розповідає Dovidka.biz.ua. Федько – бешкетний хлопець, який завжди говорить правду, навіть якщо це небезпечно. Він вчить, що щирість, доброта та відповідальність за свої вчинки – це справжня сила.



Федько-халамидник, Володимир Винниченко / фото Jakaboo

Через його пригоди читач відчуває цінність дружби, співчуття та взаємопідтримки. І водночас твір показує, як жорстокість і байдужість можуть зруйнувати життя – смерть Федька стає прикладом того, як важливо берегти людей і цінувати добро.

Які ще цікаві новинки варто прочитати?