На платформі тредс ми натрапили на цікавий пост dido.genealogy, у якому розповідалось, що маловідоме українське слово кшталтування вигадав Василь Стус. Нижче ми пояснимо, що воно означає, а також ділимося ще кількома цікавими словами, які пов'язують із творчістю письменника.

Що означає слово кшталтування?

Це слово означає свідомий і вольовий процес творення себе як особистості, формування власного "я", пояснює "Стус Центр". У творчості Василя Стуса можна виділити кілька ключових понять, довкола яких вибудовується його етична філософія: "самособоюнаповнення", "кшталтування" та "квітування".



Які слова придумав Василь Стус / фото "Локальна Історія"

Саме останнє вважають найглибшим, адже воно поєднує в собі внутрішній розвиток і зовнішнє проявлення: бути, творити, наповнювати себе й реалізовуватися у світі як особистість, а не просто існувати.

Які ще слова придумав Василь Стус?

Окрім кшталтування, у творчості Василя Стуса можна знайти й інші незвичайні авторські слова, які розкривають глибину його мислення, розповідає Krapka Krapka. Наприклад, розлукостріча – поєднання розлуки й зустрічі, що передає складні, суперечливі емоції.

Вижиття – не просто існування, а активна дія, спрямована на те, щоб вижити попри обставини. Цікавим є й слово крайобраз – своєрідний авторський варіант пейзажу, який підкреслює зв'язок із рідною землею та її образом у свідомості.

А білопіння передає образ світлої, майже невагомої піни – щось чисте, тендітне й водночас живе. Такі неологізми допомагають глибше відчути світогляд письменника, адже через них він не просто описує реальність, а буквально створює нову мову для передачі складних внутрішніх станів і переживань.

