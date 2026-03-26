На платформі тредс ми натрапили на цікавий пост dido.genealogy, у якому розповідалось, що маловідоме українське слово кшталтування вигадав Василь Стус. Нижче ми пояснимо, що воно означає, а також ділимося ще кількома цікавими словами, які пов'язують із творчістю письменника.
Дивіться також Втрачений шанс України: біографія В'ячеслава Чорновола, який переміг СРСР, але програв зрадникам
Що означає слово кшталтування?
Це слово означає свідомий і вольовий процес творення себе як особистості, формування власного "я", пояснює "Стус Центр". У творчості Василя Стуса можна виділити кілька ключових понять, довкола яких вибудовується його етична філософія: "самособоюнаповнення", "кшталтування" та "квітування".
Саме останнє вважають найглибшим, адже воно поєднує в собі внутрішній розвиток і зовнішнє проявлення: бути, творити, наповнювати себе й реалізовуватися у світі як особистість, а не просто існувати.
Які ще слова придумав Василь Стус?
Окрім кшталтування, у творчості Василя Стуса можна знайти й інші незвичайні авторські слова, які розкривають глибину його мислення, розповідає Krapka Krapka. Наприклад, розлукостріча – поєднання розлуки й зустрічі, що передає складні, суперечливі емоції.
Вижиття – не просто існування, а активна дія, спрямована на те, щоб вижити попри обставини. Цікавим є й слово крайобраз – своєрідний авторський варіант пейзажу, який підкреслює зв'язок із рідною землею та її образом у свідомості.
А білопіння передає образ світлої, майже невагомої піни – щось чисте, тендітне й водночас живе. Такі неологізми допомагають глибше відчути світогляд письменника, адже через них він не просто описує реальність, а буквально створює нову мову для передачі складних внутрішніх станів і переживань.
Дізнайтесь маловідомі цікаві факти про Лесю Українку. Наприклад, письменниця самостійно вивчила понад 10 мов і створила твір "Лісова пісня" за 12 днів.
Або ж, маловідомі факти про Тараса Шевченка. Він мав 164 сантиметри зросту. Крім цього, він знав французьку, польську та латину. Також письменник просто обожнював чай із ромом.