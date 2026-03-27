Украинский театр всегда сталкивался с трудностями, но это не помешало талантливым актрисам сиять на сцене и оставить след в истории. В Международный день театра, со ссылкой на Elle, вспоминаем знаковых украинских актрис.

Смотрите также Разделяла специфические взгляды мужа и была доктором медицины: какой была "первая леди" УНР

Какие актрисы сформировали лицо украинского театра?

Надежда Титаренко

Надежда Титаренко, ученица режиссера Леси Курбаса, еще в гимназии проявляла театральные и музыкальные способности. Студия "Кийдрамте", а впоследствии художественное объединение "Березиль" стали ее первым театральным опытом. Актриса не боялась экспериментов: в 20 лет могла сыграть и даму в возрасте, и мальчика. Главная роль в оперетте "Микадо" стала знаковой – Надежда очаровала мелодичным голосом и умением перевоплощаться с помощью грима и костюмов.



Надежда Титаренко / фото Open Kurbas

Наталья Ужвий

Наталья Ужвий начала путь в любительском театре и быстро попала в Киевский украинский драматический театр имени Тараса Шевченко, а впоследствии стала ведущей актрисой Одесского драмтеатра. Она активно работала с Лесем Курбасом в театре "Березиль", где сыграла более 30 ролей. После разгрома театра Ужвий продолжала карьеру в Киевском театре имени Ивана Франко, несмотря на давление большевистского режима.



Наталья Ужвий / фото Википедии

Смотрите также Никогда не хотела быть писательницей: кем на самом деле мечтала стать Леся Украинка и что ей помешало

Екатерина Осмяловская

Екатерина Осмяловская выросла в семье, где ценили театр. Она дебютировала на втором курсе Высшего музыкально-драматического института имени Николая Лысенко ролью Оксаны в "Гайдамаках" Тараса Шевченко. Среди ее знаковых ролей – Эсмеральда в "Соборе Парижской богоматери" и Наталка в "Наталке Полтавке" (первый украинский звуковой фильм под руководством Ивана Кавалеридзе).



Екатерина Осмяловская / фото "Украинки"

Анна Борисоглебская

Анна Борисоглибская начинала с любительских кружков в Славянске. Профессиональную карьеру начала в Театре корифеев Марка Кропивницкого, впоследствии работала с Панасом Саксаганским и Иваном Карпенко-Карим. Среди ее ролей – Мазайлиха в "Мини Мазайла", мать в "Лесной песне" и Анна в "Бесталанной". Ее актерская игра была разной, но всегда важной для развития украинского театра.

Анна Борисоглибская / фото "Зеркало недели"

Почему театр корифеев стал символом национального возрождения?

В середине 19 века украинский театр пережил ренессанс благодаря театру корифеев, основанном Марком Кропивницким в 1882 году. Это была первая профессиональная труппа, которая выступала исключительно на украинском языке, несмотря на ограничения Российской империи. Ее деятельность укрепила культурную автономию и популяризировала украинскую сцену, рассказывает io.ua.

Кто создавал легенду украинского театра?

Среди звезд актеров выделяют Марию Заньковецкую и Панаса Саксаганского. Выступления Заньковецкой в "Наймичке" и "Каменном хозяине" стали классикой. Актеры и режиссеры формировали уникальный репертуар, который сочетал драму, комедию, музыку и танец, создавая настоящий синкретический театр.

Спектакли театра, в частности "Запорожец за Дунаем" и "Наталка Полтавка", имели большой успех и заложили основы современного украинского театра. Несмотря на закрытие труппы во время Первой мировой войны, их творчество вдохновило следующие поколения и стало фундаментом для развития театрального искусства 20 века.

Какие еще интересные новинки о писателях стоит прочитать?