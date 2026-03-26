Например, Владимир Винниченко был женат на докторе медицины Розалии Лифшиц. Об этом пишет "Историческая правда".

Какой была жена Винниченко?

Розалия Лифшиц родилась в России в 1886 году. Она происходила из довольно богатой еврейской семьи и имела возможность получить хорошее образование за рубежом. В частности, она изучала медицину в Парижском университете Франции. Она также стала доктором медицины, хотя оценки у нее были посредственные.

С Владимиром Винниченко они познакомились, когда ей было 23 года в Италии, когда та гостила у своей сестры. События разворачивались быстро и через два года они уже начали жить в гражданском браке. Официально они зарегистрировали его только через 15 лет, в 1926 году.



Супруги Винниченко / Фото "Исторической правды"

Жена моя отвечает тем требованиям, которые я всегда ставил своей женщине. Она – заканчивает медицинский факультет в Париже, еврейка, но учит украинский язык и охотно соглашается, чтобы наша семья была украинской,

– так писал о ней Винниченко.

Она не была частью его политической деятельности, однако некоторое время работала по образованию. Когда муж возглавил правительство УНР, а впоследствии и Директорию, она фактически стала первой леди.

Впрочем, этот период длился недолго, ведь УНР потерпела поражение, а Винниченко эмигрировали. Их жизнь стала сложной, а последние годы они считались бедными.

Какие взгляды были у Винниченко?

Взгляды Владимира Винниченко были несколько специфическими и непонятными для его современников.

Его проза отличалась психологичностью и исследованием тем, которые были табуированными. В частности, он погружался в сложности пробного брака и личностной аутентичности.

Центральной в его творчестве является тема "честности с собой", которая предусматривает, что люди свободны осуществлять свои желания без бремени угрызений совести. Однако его эксперименты часто раскрывали суровую реальность: несмотря на теоретические моральные рамки, инстинкты и эмоции в конце концов доминируют в поведении человека, пишет ВВС.

В частности, с женой у них существовала договоренность терпеть друг друга и в вопросе сексуальных связей.

