Наприклад, Володимир Винниченко був одружений із докторкою медицини Розалією Ліфшиць. Про це пише "Історична правда".
Якою була дружина Винниченка?
Розалія Ліфшиць народилась у Росії у 1886 році. Вона походила із доволі заможної єврейської сім'ї та мала змогу отримати хорошу освіту за кордоном. Зокрема, вона вивчала медицину у Паризькому університеті Франції. Вона також стала докторкою медицини, хоч оцінки у неї були посередні.
З Володимиром Винниченком вони познайомились, коли їй було 23 роки у Італії, коли та гостювала у своєї сестри. Події розгортались швидко і за два роки вони вже почали жити у цивільному шлюбі. Офіційно вони зареєстрували його тільки через 15 років, у 1926 році.
Подружжя Винниченків / Фото "Історичної правди"
Дружина моя відповідає тим вимогам, які я завжди ставив своїй жінці. Вона – кінчає медичний факультет в Парижі, єврейка, але вчить українську мову і охоче згожується, щоб наша сім'я була українською,
– так писав про неї Винниченко.
Вона не була частиною його політичної діяльності, проте якийсь час працювала за освітою. Коли чоловік очолив уряд УНР, а згодом і Директорію, вона фактично стала першою леді.
Втім, цей період тривав недовго, адже УНР зазнала поразки, а Винниченки емігрували. Їхнє життя стало складним, а останні роки вони вважались бідними.
Які погляди були у Винниченка?
Погляди Володимира Винниченка були дещо специфічними та незрозумілими для його сучасників.
Його проза вирізнялась психологічністю та дослідженням тем, які були табуйованими. Зокрема, він занурювався у складнощі пробного шлюбу та особистісної автентичності.
Центральною в його творчості є тема "чесності з собою", яка передбачає, що люди вільні здійснювати свої бажання без тягаря докорів сумління. Однак його експерименти часто розкривали сувору реальність: попри теоретичні моральні рамки, інстинкти та емоції зрештою домінують у поведінці людини, пише ВВС.
Зокрема, із дружиною у них існувала домовленість толерувати одне одного і у питанні сексуальних зв'язків.
Хто такий Стефан Кульженко?
- Стефан Кульженко був відомим київським видавцем, який вплинув на розвиток поліграфії в Україні, запровадивши новітні технології та стандарти якості.
- Кульженко швидко почав вирізнився серед інших. Він досконало опанував друкарську справу, освоїв усі доступні технології й став єдиним, хто зміг працювати з машиною швидкого друку. На той момент цей інструмент був складним і новітнім. Професійний рівень Кульженка був настільки високим, що він допомагав навчати монахів Києво-Печерської лаври основам друкарства.
- Він мислив стратегічно, тому доволі швидко став одноосібним володарем іншої друкарні, яку спершу орендував навпіл зі своїм бізнес-партнером. Знову ж таки через свій тип мислення чоловік не боявся ризикувати: він вклав значну частину грошей у нове німецьке устаткування. Це спрацювало і друкарня стала прибутковою, адже вони могли собі дозволити брати замовлення різної складності.