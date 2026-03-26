Наприклад, Володимир Винниченко був одружений із докторкою медицини Розалією Ліфшиць. Про це пише "Історична правда".

Якою була дружина Винниченка?

Розалія Ліфшиць народилась у Росії у 1886 році. Вона походила із доволі заможної єврейської сім'ї та мала змогу отримати хорошу освіту за кордоном. Зокрема, вона вивчала медицину у Паризькому університеті Франції. Вона також стала докторкою медицини, хоч оцінки у неї були посередні.

З Володимиром Винниченком вони познайомились, коли їй було 23 роки у Італії, коли та гостювала у своєї сестри. Події розгортались швидко і за два роки вони вже почали жити у цивільному шлюбі. Офіційно вони зареєстрували його тільки через 15 років, у 1926 році.



Подружжя Винниченків / Фото "Історичної правди"

Дружина моя відповідає тим вимогам, які я завжди ставив своїй жінці. Вона – кінчає медичний факультет в Парижі, єврейка, але вчить українську мову і охоче згожується, щоб наша сім'я була українською,

– так писав про неї Винниченко.

Вона не була частиною його політичної діяльності, проте якийсь час працювала за освітою. Коли чоловік очолив уряд УНР, а згодом і Директорію, вона фактично стала першою леді.

Втім, цей період тривав недовго, адже УНР зазнала поразки, а Винниченки емігрували. Їхнє життя стало складним, а останні роки вони вважались бідними.

Які погляди були у Винниченка?

Погляди Володимира Винниченка були дещо специфічними та незрозумілими для його сучасників.

Його проза вирізнялась психологічністю та дослідженням тем, які були табуйованими. Зокрема, він занурювався у складнощі пробного шлюбу та особистісної автентичності.

Центральною в його творчості є тема "чесності з собою", яка передбачає, що люди вільні здійснювати свої бажання без тягаря докорів сумління. Однак його експерименти часто розкривали сувору реальність: попри теоретичні моральні рамки, інстинкти та емоції зрештою домінують у поведінці людини, пише ВВС.

Зокрема, із дружиною у них існувала домовленість толерувати одне одного і у питанні сексуальних зв'язків.

