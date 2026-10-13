Не планировалась как главная: исторический парадокс самой известной улицы Одессы, которая не имеет и километра

От самой известной улицы Одессы можно ожидать масштабов большого проспекта, но Дерибасовская имеет длину всего около 900 метров. Ее можно пройти за считанные минуты, однако именно здесь сосредоточена история города, ради которой сюда приезжают туристы.

Дерибасовская уступала по ширине другим городским улицам, но в конечном итоге стала символом Одессы. Ее уют, исторические здания, Городской сад и оживленная жизнь в центре помогли ей занять особое место в городе. А после того, как в 1984 году улицу сделали пешеходной, она окончательно закрепила за собой статус места для прогулок и встреч, пишет 24 Канал.

Почему Дерибасовская стала главной улицей Одессы?

История Дерибасовской началась не с амбиций стать главной улицей города. Изначально она носила название Гимназическая – в честь коммерческой гимназии, открытой в Одессе в 1804 году.

Впоследствии улицу переименовали в честь Хосе де Рибаса, одного из основателей города. В отличие от широких магистралей, Дерибасовская сохранила компактный масштаб и уютную атмосферу.

Ее особенность – не размах, а концентрация городской жизни. Здесь расположены исторические здания, рестораны, магазины, а рядом – Городской сад, один из старейших парков Одессы. Так улица постепенно стала местом встреч, прогулок и отдыха.

Она превратилась в своеобразную гостиную города, где можно почувствовать его характер, не преодолевая больших расстояний.

Когда Дерибасовскую освободили от транспорта?

Сегодня трудно представить Дерибасовскую без пешеходов, уличных музыкантов и летних террас кафе. Однако еще несколько десятилетий назад по ней ездили автомобили и троллейбусы.

Все изменилось весной 1984 года, когда движение транспорта по улице закрыли и обустроили пешеходную зону.

Троллейбусные маршруты перенесли на соседние улицы, а Дерибасовская обрела пространство для неспешных прогулок. Это изменение помогло закрепить за ней статус одного из самых известных мест Одессы. Теперь здесь гуляют туристы, встречаются друзья и проходят городские праздники.

Дерибасовская доказывает, что для того, чтобы стать символом города, не обязательно быть самой длинной или самой широкой улицей. Иногда достаточно менее километра, чтобы вместить историю, архитектуру и атмосферу целого города.