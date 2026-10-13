Дерибасовская уступала по ширине другим городским улицам, но в конечном итоге стала символом Одессы. Ее уют, исторические здания, Городской сад и оживленная жизнь в центре помогли ей занять особое место в городе. А после того, как в 1984 году улицу сделали пешеходной, она окончательно закрепила за собой статус места для прогулок и встреч, пишет 24 Канал.

Почему Дерибасовская стала главной улицей Одессы?

История Дерибасовской началась не с амбиций стать главной улицей города. Изначально она носила название Гимназическая – в честь коммерческой гимназии, открытой в Одессе в 1804 году.

Впоследствии улицу переименовали в честь Хосе де Рибаса, одного из основателей города. В отличие от широких магистралей, Дерибасовская сохранила компактный масштаб и уютную атмосферу.

Ее особенность – не размах, а концентрация городской жизни. Здесь расположены исторические здания, рестораны, магазины, а рядом – Городской сад, один из старейших парков Одессы. Так улица постепенно стала местом встреч, прогулок и отдыха.

Она превратилась в своеобразную гостиную города, где можно почувствовать его характер, не преодолевая больших расстояний.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Когда Дерибасовскую освободили от транспорта?

Сегодня трудно представить Дерибасовскую без пешеходов, уличных музыкантов и летних террас кафе. Однако еще несколько десятилетий назад по ней ездили автомобили и троллейбусы.

Все изменилось весной 1984 года, когда движение транспорта по улице закрыли и обустроили пешеходную зону.

Троллейбусные маршруты перенесли на соседние улицы, а Дерибасовская обрела пространство для неспешных прогулок. Это изменение помогло закрепить за ней статус одного из самых известных мест Одессы. Теперь здесь гуляют туристы, встречаются друзья и проходят городские праздники.

Дерибасовская доказывает, что для того, чтобы стать символом города, не обязательно быть самой длинной или самой широкой улицей. Иногда достаточно менее километра, чтобы вместить историю, архитектуру и атмосферу целого города.