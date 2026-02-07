Миллиардер Баффет раскрыл простое правило, которое помогает воспитать успешных детей

Один из самых успешных инвесторов мира Уоррен Баффет сократил воспитание детей до одного простого правила. Эффективность этого, на первый взгляд банального принципа, подтверждают исследования.

Дети, которые воспитываются по этому правилу, достигают жизненного успеха. Об этом пишет inc.com.

Что известно о методе воспитания Баффета?

95-летний руководитель Berkshire Hathaway Уоррен Баффет признавался, что в юности часто вел себя не плохо. Его отец – биржевой маклер и конгрессмен – вместо упреков реагировал спокойно, говоря: "Я знаю, что ты можешь лучше".

Именно такой мягкий и неконфликтный подход помог Баффету осознать свои ошибки и развивать эмоциональный интеллект.

Вы не читаете лекций о плохих вещах, если сами их делаете,

– объясняет Баффетт.

Все потому, что дети перенимают ценности не со слов, а из поступков родителей, без лишнего контроля или конфликтов.

Что говорит наука о таком методе?

Исследование, опубликовано в журнале Child Development доказало, что эмпатия, порядочность и эмоциональный интеллект передаются от поколения к поколению.

Когда родители показывают эти качества собственным примером, дети усваивают такую модель поведения и сохраняют ее во взрослом возрасте.

Еще одно исследование в Новой Зеландии, которое длилось более 40 лет, показало, что именно когнитивный контроль – умение сдерживать эмоции и принимать обдуманные решения – стал ключевым фактором успеха в жизни и финансах.

Его влияние оказалось важнее уровня IQ или материального состояния семьи. Итак, подход Баффета сводится к простому принципу: жить так, как хочешь научить других. Когда родители ежедневно демонстрируют доброту, честность и ответственность, дети перенимают эти черты, что формирует зрелых, гармоничных и успешных взрослых.

