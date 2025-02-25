"Пикник на обочине": в сети показали, как выглядит магазин, который до сих пор работает в Чернобыле

Чернобыльская зона до полномасштабного вторжения России была одним из самых посещаемых мест Украины среди иностранных туристов. Особую популярность зона отчуждения приобрела после сериала HBO о катастрофе на ЧАЭС.

Зона отчуждения скрывает много тайн и туристы из разных уголков мира пытаются исследовать эту территорию. Интересно, что в Чернобыле функционирует магазин, пишет 24 Канал.

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Как выглядит магазин "Пикник на обочине" в Чернобыле

В сети показали видео, как выглядит магазин "Пикник на обочине" в Чернобыле. Оказывается, что на втором этаже здания даже есть ресторан.

Люди, которые работают в зоне отчуждения, могут покупать себе в магазине продукты. Для туристов, которые могли до 2022 года посещать Чернобыль, даже предлагали сувениры.

Как выглядит магазин в Чернобыле: смотрите видео

До 2022 года пользователи сети публиковали немало фотографий из магазина. В "Пикнике на обочине", как свидетельствуют фотографии, можно было приобрести немало продуктов и даже заказать кофе.

Магазин "Пикник на обочине" в Чернобыле / Фото из сети