Результаты впечатляют: сколько книг можно купить на 100 долларов в разных странах
В TikTok посчитали, сколько книг можно приобрести на 100 долларов в разных странах мира. Результаты оказались довольно неожиданными.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на пользователя @boook230 в TikTok.
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В какой стране можно приобрести больше всего книг на 100 долларов
Блогер в TikTok провел интересный эксперимент – подсчитал, сколько книг можно приобрести на 100 долларов в разных странах мира.
Сколько книг можно купить на 100 долларов в разных странах: смотрите видео
Согласно его подсчетам, в Канаде эта сумма позволяет купить только 4 книги, в Германии – 3, а во Франции – от 6 до 7. В то время как в Польше за эти же деньги можно приобрести аж 10 книг.
Во второй части исследования пользователь подсчитал, что в Норвегии за 100 долларов можно приобрести 5 книг, в США – 8, в Новой Зеландии – только 2, а в Англии – аж 13.
В комментариях автор видео заметил, что англичане – наиболее читающая нация в мире, поэтому и книги у них дешевле.