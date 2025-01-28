Результаты впечатляют: сколько книг можно купить на 100 долларов в разных странах

В TikTok посчитали, сколько книг можно приобрести на 100 долларов в разных странах мира. Результаты оказались довольно неожиданными.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на пользователя @boook230 в TikTok.

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В какой стране можно приобрести больше всего книг на 100 долларов

Блогер в TikTok провел интересный эксперимент – подсчитал, сколько книг можно приобрести на 100 долларов в разных странах мира.

Сколько книг можно купить на 100 долларов в разных странах: смотрите видео

Согласно его подсчетам, в Канаде эта сумма позволяет купить только 4 книги, в Германии – 3, а во Франции – от 6 до 7. В то время как в Польше за эти же деньги можно приобрести аж 10 книг.

Во второй части исследования пользователь подсчитал, что в Норвегии за 100 долларов можно приобрести 5 книг, в США – 8, в Новой Зеландии – только 2, а в Англии – аж 13.

В комментариях автор видео заметил, что англичане – наиболее читающая нация в мире, поэтому и книги у них дешевле.