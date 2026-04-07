Самое твердое блюдо в мире: зачем китайцы жарят и "едят" камни

В Китае существует блюдо, которое готовят из речных камней. Несмотря на странный вид, оно имеет давнюю историю и особый способ потребления.

О том, как китайцы едят и готовят суодиу, пишет CNN.

Смотрите также "Даже плакать хочется": неожиданная правда о том, из чего на самом деле изготавливают пармезан

Как китайцы "едят" речные камни?

Блюдо, которое считают "самым твердым в мире" готовят в воки, используя камни как главный ингредиент.

Эти небольшие камешки необходимо сосать, чтобы почувствовать насыщенный и пряный вкус этого необычного блюда, происходящего из восточной провинции Китая Хубэй.

Есть его нужно особым способом: сперва обсосать, а потом выплюнуть камешки. Именно поэтому блюдо получило название "суодиу", что переводится как "сосать и выбрасывать".

В интернете можно найти немало видео, где уличные продавцы демонстрируют процесс его приготовления. К камням добавляют масло с перцем чили, чесночный соус и обжаривают вместе с зубчиками чеснока и нарезанным перцем.

Готовое блюдо подают в небольших коробках размером с ладонь.

Откуда происходит блюдо суодиу?

Считается, что история суодиу насчитывает сотни лет и передавалась устно от поколения к поколению лодочниками. Когда-то они могли оказаться посреди реки без запасов пищи. Чтобы не голодать, лодочники находили камни, готовили их со специями и таким образом создавали из них импровизированное блюдо.

В то же время, как пишет The Guardian, по одной из версий, с развитием экономики и появлением моторных судов в Хубэе это блюдо потеряло популярность, ведь лодочники значительно реже оказывались без запасов провизии в трудных условиях.

Также суодиу связывают с народом туцзя – этническим меньшинством из горного региона Улин, расположенного на границе провинций Хубэй, Хунань и Гуйчжоу.

Как отмечают в кулинарных блогах, речные камни имеют естественный привкус, похожий на рыбный, который становится более выраженным при жарке на сильном огне.

Какой вкус имеет самый старый бульон в мире?