Самое твердое блюдо в мире: зачем китайцы жарят и "едят" камни
- Суодиу – это китайское блюдо из речных камней.
- Исторически это блюдо возникло среди лодочников в провинции Хубэй и связано с народом туцзя, но со временем потеряло популярность из-за развития транспортных средств.
В Китае существует блюдо, которое готовят из речных камней. Несмотря на странный вид, оно имеет давнюю историю и особый способ потребления.
О том, как китайцы едят и готовят суодиу, пишет CNN.
Как китайцы "едят" речные камни?
Блюдо, которое считают "самым твердым в мире" готовят в воки, используя камни как главный ингредиент.
Эти небольшие камешки необходимо сосать, чтобы почувствовать насыщенный и пряный вкус этого необычного блюда, происходящего из восточной провинции Китая Хубэй.
Есть его нужно особым способом: сперва обсосать, а потом выплюнуть камешки. Именно поэтому блюдо получило название "суодиу", что переводится как "сосать и выбрасывать".
В интернете можно найти немало видео, где уличные продавцы демонстрируют процесс его приготовления. К камням добавляют масло с перцем чили, чесночный соус и обжаривают вместе с зубчиками чеснока и нарезанным перцем.
Готовое блюдо подают в небольших коробках размером с ладонь.
Откуда происходит блюдо суодиу?
Считается, что история суодиу насчитывает сотни лет и передавалась устно от поколения к поколению лодочниками. Когда-то они могли оказаться посреди реки без запасов пищи. Чтобы не голодать, лодочники находили камни, готовили их со специями и таким образом создавали из них импровизированное блюдо.
В то же время, как пишет The Guardian, по одной из версий, с развитием экономики и появлением моторных судов в Хубэе это блюдо потеряло популярность, ведь лодочники значительно реже оказывались без запасов провизии в трудных условиях.
Также суодиу связывают с народом туцзя – этническим меньшинством из горного региона Улин, расположенного на границе провинций Хубэй, Хунань и Гуйчжоу.
Как отмечают в кулинарных блогах, речные камни имеют естественный привкус, похожий на рыбный, который становится более выраженным при жарке на сильном огне.
Какой вкус имеет самый старый бульон в мире?
В Бангкоке уже более полувека в ресторане Wattana Panich готовят уникальный бульон, который на протяжении 50 лет ежедневно пополняют новыми ингредиентами, не опустошая котел. Заведением руководит уже третье поколение семьи, которое поддерживает эту кулинарную традицию и следит за постоянным насыщенным вкусом бульона.
Меню ресторана включает около десяти блюд, в частности супы из говядины и козлятины с особыми травами. За годы существования Wattana Panich получил многочисленные награды, среди которых и отличие Michelin, и получил известность далеко за пределами Таиланда.
Украинская туристка, попробовав бульон, отметила его глубокий насыщенный вкус, который существенно отличается от других супов, и заверила, что привкуса "испорченного" или неприятного нет.