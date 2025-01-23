Преодолевает трудности и стереотипы: в Киеве заканчивает обучение первая женщина-машинистка метро

Женщины осваивают профессии, которые еще недавно считались "мужскими". В Киеве, в частности, вскоре появится женщина-машинистка метро.

Екатерина Есипчук заканчивает обучение на специализированных курсах и готовится стать первой женщиной-машинисткой электропоезда в Киевском метро. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сюжет Окон.

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Курсы продолжаются несколько месяцев

Курсы стартовали еще в сентябре. В группе было 25 человек, среди которых было всего четыре женщины, однако только Екатерина смогла продолжить обучение. Другие кандидатки покинули курс из-за сложностей с графиком, экзаменами или уровнем зарплаты.

Сейчас на курсах осталось 13 студентов. Они получают стипендию в размере 8 тысяч гривен ежемесячно и проходят интенсивное обучение, включающее теорию и практику.

Нужна выдержка

Студенты ежедневно слушают лекции. Речь идет о четырех занятиях пять раз в неделю. Практическая часть происходит в тоннелях метро. Они работают под наблюдением опытных инструкторов. Важно, что машинист работает в тоннеле один, поэтому в критической ситуации помочь может только собственная подготовка и выдержка.



Метро / Фото Pexels

Екатерина признается, что иногда сталкивается с предубеждениями со стороны коллег, однако она готова бороться с этим. Она объяснила, что некоторые просто считают, что женщинам здесь не место.

Но, извините, придется освободить место. Мы можем управлять поездом так же, как и мужчины,

– подчеркнула она.

Она подчеркнула, что руки и ноги у женщин работают не хуже.