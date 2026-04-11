В "Симпсонах" только один герой имеет 5 пальцев: для кого было сделано исключение и почему
В "Симпсонах" есть деталь, которую замечают только самые внимательные зрители. Пока все персонажи имеют по четыре пальца, один герой нарушает это правило.
О том, для какого персонажа было сделано исключение, пишет SlashFilm.
Кто в "Симпсонах" имеет пять пальцев?
Многие герои анимации, от Микки Мауса до Гомера Симпсона, имеют по четыре пальца. Это объясняется несколькими причинами, но главная – упрощение процесса анимации.
Как и в случае с белыми перчатками, которые делали руки персонажей легче для рисования, меньшее количество пальцев позволяло экономить время. Хотя существуют и другие объяснения, изображать персонажей с четырьмя пальцами начали еще на ранних этапах развития анимации.
Персонажи "Симпсонов" / Фото с Facebook-страницы The Simpsons
Однако в "Симпсонах" сделали исключение для Всевышнего – это единственный персонаж в сериале, которому нарисовали полноценные десять пальцев на руках и ногах.
Почему было сделано исключение?
Как сообщает looper.com, впервые Бог появился в 4 сезоне "Симпсонов" в серии "Гомер-еретик". С тех пор он остается единственным персонажем, которого стабильно изображают с пятью пальцами.
Чаще всего его показывают в моменты, когда герои ставят под сомнение веру или его силу.
В "Симпсонах" только Бог имеет 5 пальцев / Фото Fox Television Animation
Как указано в комментариях к этому эпизоду в DVD-наборе "Полный четвертый сезон", решение нарисовать Бога с пятью пальцами было сознательным. Такой дизайн должен был подчеркнуть его уникальность и выделить среди других персонажей как божественную фигуру.
Сколько уже "Симпсоны" в эфире?
"Симпсоны" – культовый мультсериал, созданный Мэттом Грейнингом, который стал самым длинным шоу в истории телевидения и выходит с 17 декабря 1989 года. Сюжет рассказывает о семье Симпсонов – Гомера, Мардж и их детей Барта, Лизу и Мэгги, которые живут в вымышленном Спрингфилде.
Через юмор и сатиру сериал показывает повседневную жизнь типичной семьи, высмеивая общественные проблемы. Хотя персонажи не стареют, истории постоянно обновляются и отражают современные события и изменения в обществе.
Проект получил признание критиков и получил десятки наград, в том числе 34 премии "Эмми". В то же время "Симпсоны" существенно повлияли на поп-культуру и стали вдохновением для многих анимационных сериалов.