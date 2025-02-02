Как космический корабль: первый электромобиль на солнечных батареях скоро появится на дорогах

Транспортные средства на солнечных батареях, которые заряжаются непосредственно от солнца, вскоре могут стать привычным явлением на дорогах. Первый электромобиль на солнечных батареях, способный заряжаться без кабеля, может оказаться в руках клиентов еще до конца года.

Стартап-компания Aptera Motors сообщила, что поставки начнутся к клиентам до конца 2025 года, при этом будет выполнено почти 50 000 заказов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

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Модель втрое эффективнее стандартного электромобиля

Модель Aptera может проехать до 640 километров на одном заряде от зарядного устройства для электромобилей.

Однако главным преимуществом является технология на солнечных батареях, которая позволяет проезжать до 64 километров без подзарядки в день. Эта технология даже работает в пасмурную погоду.

"Создавая суперэффективный автомобиль, мы можем использовать меньшую батарею, что делает его более доступным по цене, и мы можем ездить на большие расстояния", – сказал в интервью Fox News соучредитель Aptera Motors Стив Фамбро.

Aptera утверждает, что уже имеет более 46 000 предварительных заказов из-за почти трехлетнего отставания от графика.

Стартап использовал краудфандинг, чтобы привлечь к участию обычных людей, и последние 60 миллионов долларов помогли завершить производство.

По словам Aptera, модель втрое эффективнее стандартного электромобиля, а аэродинамическое сопротивление уменьшилось на 50%. Aptera обещает разгоняться с нуля до 100 километров в час менее чем за шесть секунд.

Внутри Aptera выглядит как космический корабль с изогнутыми формами и естественными текстурами.